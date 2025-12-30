Im Interview mit dem Bayern-Mitgliedermagazin 51 hat sich Alphonso Davies über den langen Rehaprozess nach seinem Kreuzbandriss geäußert.
"Ich will nicht mehr!" Alphonso Davies vom FC Bayern gibt dramatische Einblicke in seine Gefühlswelt
- Getty Images Sport
"Mental war die Heilung härter als körperlich", führte Davies zunächst aus. Insbesondere die Unwissenheit, wann er wieder auf den Platz zurückkehren werde, habe dem Kanadier schwer zu schaffen gemacht: "Nicht genau zu wissen, wie lange du raus bist. Nicht spielen zu können. Jeden Tag dasselbe tun zu müssen ... Irgendwann wird dein Geist müde und sagt: 'Ich will nicht mehr'."
Alphonso Davies feierte im Dezember sein Comeback
Dennoch habe sich der 25-Jährige durchgekämpft. Schließlich galt für ihn: "Jammern bringt nichts." Rückblickend zieht er sogar Kraft aus der monatelangen Pause: "Vielleicht musste ich einen Schritt zurücktreten, um das große Bild zu sehen. Ich weiß jetzt, dass ich nichts für selbstverständlich nehmen kann."
In der Champions League feierte Davies am 9. Dezember nach neun Monaten Pause sein Comeback. Für wenige Minuten wurde er beim 3:1-Sieg gegen Sporting Lissabon eingewechselt. In den folgenden Bundesligapartien gegen Mainz 05 und den 1. FC Heidenheim kam er ebenfalls als Joker zum Einsatz. "Wenn ich heute auf dem Rasen bin, gebe ich noch mehr als vor meiner Verletzung", erklärte er.
Die nächsten Spiele des FC Bayern nach der Winterpause
- Sonntag, 11. Januar: FC Bayern - VfL Wolfsburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 14. Januar: 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga)
- Samstag, 17. Januar: RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)