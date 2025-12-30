"Ich will nicht mehr!" Alphonso Davies vom FC Bayern gibt dramatische Einblicke in seine Gefühlswelt

Dennoch habe sich der 25-Jährige durchgekämpft. Schließlich galt für ihn: "Jammern bringt nichts." Rückblickend zieht er sogar Kraft aus der monatelangen Pause: "Vielleicht musste ich einen Schritt zurücktreten, um das große Bild zu sehen. Ich weiß jetzt, dass ich nichts für selbstverständlich nehmen kann."

In der Champions League feierte Davies am 9. Dezember nach neun Monaten Pause sein Comeback. Für wenige Minuten wurde er beim 3:1-Sieg gegen Sporting Lissabon eingewechselt. In den folgenden Bundesligapartien gegen Mainz 05 und den 1. FC Heidenheim kam er ebenfalls als Joker zum Einsatz. "Wenn ich heute auf dem Rasen bin, gebe ich noch mehr als vor meiner Verletzung", erklärte er.