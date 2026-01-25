"Ich will einfach nicht, dass es im März entschieden ist": BVB-Star Nico Schlotterbeck hat den Titel in der Bundesliga noch nicht abgeschrieben

Schlotterbeck ist zwar Verteidiger, sorgt aber immer wieder für Tore. Auch beim 3:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen Union Berlin traf der Nationalspieler erneut. In den vergangenen sieben Ligaspielen erzielte der 26-Jährige, der zu Beginn der Saison lange wegen eines Meniskusrisses pausieren musste, bereits drei Treffer.

Direkt nach seiner Rückkehr von der Knieverletzung war er allerdings deutlich weniger offensiv unterwegs. Den Grund erklärte Schlotterbeck bei DAZN: "Ich durfte nach meiner Knieverletzung lange nicht nach vor in den Strafraum. Der Coach hat es entschieden in der Hinrunde, ich war kaum vorne. Jetzt bin ich seit sieben, acht Spielen vorne. Nach der Verletzung musst du Kraft sparen, weil es lange war."

Trainer Niko Kovac bestätigte diesen taktischen Kniff ebenfalls bei DAZN: "Der Schlotti kam nach sechs Monaten wieder. Ich weiß selbst, wie es ist, wenn du dann 50 Meter nach vorne und 50 Meter zurück machst. Diese Energie soll er sich hinten aufsparen. Jetzt ist er wieder gut in Schuss, deswegen kann er auch nach vorne. Du musst als Trainer immer wieder richtige Entscheidungen treffen."

Zur Zukunft seines Schützlings sagte Kovac: "Wir wünschen uns alle, dass er bleibt, da er ein sehr wichtiger Spieler für uns ist. Er ist die Identifikation dieses Klubs. Der Verein wird alles tun, um ihn hierzuhalten. Unterm Strich muss er entscheiden ob ja oder nein. Mein Gefühl ist ein positives."

Schlotterbeck freute sich bei Sky zudem, dass die Dortmunder durch die 1:2-Heimniederlage des FC Bayern Boden auf den souveränen Tabellenführer Bayern München gutmachten: "Maxi Beier hatte mal was gesagt, der wurde dann vom Coach gezügelt. Erstmal Glückwunsch an Augsburg, ich habe das Spiel wegen meinem Bruder 90 Minuten geguckt. Wir hatten vor drei Jahren schonmal neun Punkte zur Winterpause, haben jetzt einen Punkt gutgemacht. Natürlich sind die Bayern zurzeit die Bayern, sind fast unschlagbar. Jetzt haben sie mal einen Zentimeter weniger als sonst gemacht. Wir haben drei Punkte aufgeholt, das ist gut. Ich will einfach nicht, dass es im März entschieden ist. Da heißt es, so lange wie möglich dranzubleiben. Vielleicht kommen sie irgendwann ins Straucheln, sie kommen auch noch zu uns. Wenn sie Fehler machen, wollen wir da sein."