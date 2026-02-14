"Werde niemals zulassen, dass sich ein Spieler über den Verein stellt": PSG-Trainer Luis Enrique weist Superstar Ousmane Dembele deutlich zurecht

Luis Enrique wurde anschließend auf der Pressekonferenz mit Dembeles Aussagen konfrontiert und beim Spanier kamen diese nicht gut an. Er leitete ein: "Die Aussagen der Spieler nach dem Spiel haben keinerlei Wert. Überhaupt keinen. Die der Trainer auch nicht, aber die der Spieler schon gar nicht." Dann sprach Enrique Klartext: "Ich werde niemals zulassen, dass sich ein Spieler über den Verein stellt. Das ist klar. Der Verantwortliche für die Mannschaft bin ich."

Das Echo ist in Frankreich durchaus bemerkenswert. Unter anderem schrieb L'Equipe, Dembele habe "ein Feuer entfacht", das Enrique nun zu löschen versuche.

Zumal der Coach und sein Starstürmer durchaus eine Vergangenheit haben, was unterschiedliche Auffassungen angeht: In der Vorsaison wurde Dembele von Enrique für das Auswärtsspiel in der Champions League beim FC Arsenal aus dem Kader gestrichen. Damals sagte Enrique: "Wenn jemand die Erwartungen der Mannschaft nicht erfüllt oder respektiert, bedeutet das, dass er nicht bereit ist, zu spielen."

In dieser Woche sorgte Dembele schon einmal für Schlagzeilen, als ein Clip auftauchte, der ihn zeigt, wie er Marseilles Verteidiger Leonardo Balerdi während des Duells ihrer Klubs am vergangenen Wochenende als "Müll" bezeichnete.