"Werde niemals zulassen, dass sich ein Spieler über den Verein stellt": PSG-Trainer Luis Enrique weist Superstar Ousmane Dembele deutlich zurecht

Nach der 1:3-Niederlage in der Ligue 1 bei Stade Rennes ist bei Champions-League-Sieger PSG Feuer unterm Dach. Superstar Ousmane Dembele kritisierte seine Mitspieler mehr oder weniger deutlich, Trainer Luis Enrique nordete ihn öffentlich ein.
Ausgangspunkt des Zwists war ein Interview Dembeles bei Ligue 1+. Dort sprach der Ballon-d'Or-Sieger Klartext: "Ich denke, dass wir mehr Einsatz zeigen müssen. Wir müssen für Paris Saint-Germain spielen, um Spiele zu gewinnen. Denn wenn wir alleine auf dem Platz spielen, wird es nicht funktionieren. Wir werden nicht die Titel gewinnen, die wir wollen."
Er forderte seine Mannschaftskameraden unmissverständlich auf, ihre Egos hinten anzustellen: "In der letzten Saison haben wir den Verein in den Vordergrund gestellt, bevor wir an uns selbst gedacht haben. Ich denke, wir müssen wieder dahin zurückfinden, vor allem in solchen Spielen. Paris Saint-Germain muss an erster Stelle stehen, nicht die Einzelnen. Wir müssen für den Verein spielen, anstatt an uns selbst zu denken."
Luis Enrique: "Der Verantwortliche für die Mannschaft bin ich"
Luis Enrique wurde anschließend auf der Pressekonferenz mit Dembeles Aussagen konfrontiert und beim Spanier kamen diese nicht gut an. Er leitete ein: "Die Aussagen der Spieler nach dem Spiel haben keinerlei Wert. Überhaupt keinen. Die der Trainer auch nicht, aber die der Spieler schon gar nicht." Dann sprach Enrique Klartext: "Ich werde niemals zulassen, dass sich ein Spieler über den Verein stellt. Das ist klar. Der Verantwortliche für die Mannschaft bin ich."
Das Echo ist in Frankreich durchaus bemerkenswert. Unter anderem schrieb L'Equipe, Dembele habe "ein Feuer entfacht", das Enrique nun zu löschen versuche.
Zumal der Coach und sein Starstürmer durchaus eine Vergangenheit haben, was unterschiedliche Auffassungen angeht: In der Vorsaison wurde Dembele von Enrique für das Auswärtsspiel in der Champions League beim FC Arsenal aus dem Kader gestrichen. Damals sagte Enrique: "Wenn jemand die Erwartungen der Mannschaft nicht erfüllt oder respektiert, bedeutet das, dass er nicht bereit ist, zu spielen."
In dieser Woche sorgte Dembele schon einmal für Schlagzeilen, als ein Clip auftauchte, der ihn zeigt, wie er Marseilles Verteidiger Leonardo Balerdi während des Duells ihrer Klubs am vergangenen Wochenende als "Müll" bezeichnete.
PSG droht Verlust von Platz eins in der Ligue 1
Die Niederlage bei Dembeles Ausbildungsverein Rennes kam für den Hauptstadtklub ziemlich unerwartet. Schließlich hatten die Bretonen seit fünf Pflichtspielen nicht mehr gewonnen, die letzten vier Partien allesamt verloren und Anfang vergangener Woche Trainer Habib Beye entlassen.
Durch die Auswärtspleite droht Paris Saint-Germain der Verlust der Tabellenführung. Zwar hat der Titelverteidiger weiter zwei Punkte Vorsprung auf RC Lens, allerdings kann der Verfolger am Samstagabend mit einem Sieg gegen PSG-Nachbar Paris FC vorbeiziehen.
Ousmane Dembeles Leistungsdaten in dieser Saison
- Einsätze: 24
- Tore: 11
- Assists: 7
- Gelbe Karten: 1