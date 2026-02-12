Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembele von Paris Saint-Germain hat mit seinem Trashtalk im Ligue-1-Spiel gegen Olympique Marseille am vergangenen Wochenende einen Eklat im französischen Fußball ausgelöst.
"Er ist Müll": PSG-Star Ousmane Dembele feuert gegen Ex-BVB-Profi und löst Eklat im französischen Fußball aus
Ousmane Dembele feuerte gegen Ex-BVB-Profi Leonardo Balerdi
Die offizielle Streamingplattform der Ligue 1 veröffentlichte am Mittwoch via X ein Video aus dem Prestigeduell der beiden Erzrivalen, das PSG am Sonntag klar mit 5:0 für sich entschieden hatte. Zu sehen ist ein Scharmützel zwischen Dembele und Marseilles Mittelfeldspieler Pierre-Emile Höjbjerg, in dem der französische Offensivspieler über dessen Teamkollegen Leonardo Balerdi schimpft.
"Balerdi ist Müll. Das weißt du, das weißt du", fauchte Dembele dabei provokant in Richtung Höjbjerg. Zwar sind die Aussagen in dem Video nicht zu hören, die Untertitelung ist jedoch eindeutig. Der PSG-Star legte dann noch nach, feuerte weiter gegen Balerdi: "Er reißt ständig den Mund auf."
- (C)Getty Images
Ousmane Dembele im Mittelpunkt: Marseille ist wohl sehr verärgert
Innenverteidiger Balerdi, der zwischen Januar 2019 und Sommer 2020 insgesamt acht Pflichtspiele für Borussia Dortmund absolvierte, führte Marseille im Topspiel als Kapitän auf den Platz. Der Argentinier war während der 90 Minuten in Paris auch mit PSG-Linksverteidiger Nuno Mendes aneinandergeraten. Der Portugiese deutete mit seiner Geste in Richtung Balerdi, bei der er einen seiner Finger auf die Lippen legte, ebenfalls an, dass Balerdi ihm zu viel rede.
Während Höjbjerg trotz Dembeles Provokationen ruhig blieb, soll bei Marseille großer Ärger darüber herrschen, dass die Ligue 1 selbst den Clip veröffentlichte. Einige Verantwortliche der Südfranzosen sind laut RMC Sport ob der Veröffentlichung durch die offizielle Liga-Streamingplattform schockiert.
Zusätzlich zu den Negativschlagzeilen rund um das Video und die deftige Pleite beim Erzrivalen aus der Hauptstadt muss sich Marseille aktuell auch noch der Suche nach einem neuen Trainer widmen. Roberto De Zerbi war nach dem Debakel in Paris entlassen worden, ein Nachfolger steht noch nicht fest. Interimsmäßig hat zunächst Jacques Abardonado übernommen, der in der Vergangenheit schon als Spieler und in verschiedenen Trainerfunktionen für OM aktiv war.
- Getty Images
Olympique Marseille wollte PSG diese Saison ärgern
Marseille hatte sich zum Ziel gesetzt, Serienmeister PSG in dieser Saison ärgern und möglicherweise seinerseits den ersten Meistertitel seit 2010 feiern zu können. Spätestens seit der Klatsche vom Sonntag ist das jedoch Utopie, als Tabellenvierter hat Olympique nun bereits zwölf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Paris.
Dembele hatte beim deutlichen Erfolg des Champions-League-Siegers gegen Marseille derweil die ersten beiden Tore seiner Mannschaft erzielt. Später gelang dem 28-Jährigen dann auch noch ein Assist.
Die aktuelle Top-4 der Ligue 1
- Platz 1: Paris Saint-Germain (51 Punkte)
- Platz 2: RC Lens (49 Punkte)
- Platz 3: Olympique Lyon (42 Punkte)
- Platz 4: Olympique Marseille (39 Punkte)