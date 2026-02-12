"Er ist Müll": PSG-Star Ousmane Dembele feuert gegen Ex-BVB-Profi und löst Eklat im französischen Fußball aus

Innenverteidiger Balerdi, der zwischen Januar 2019 und Sommer 2020 insgesamt acht Pflichtspiele für Borussia Dortmund absolvierte, führte Marseille im Topspiel als Kapitän auf den Platz. Der Argentinier war während der 90 Minuten in Paris auch mit PSG-Linksverteidiger Nuno Mendes aneinandergeraten. Der Portugiese deutete mit seiner Geste in Richtung Balerdi, bei der er einen seiner Finger auf die Lippen legte, ebenfalls an, dass Balerdi ihm zu viel rede.

Während Höjbjerg trotz Dembeles Provokationen ruhig blieb, soll bei Marseille großer Ärger darüber herrschen, dass die Ligue 1 selbst den Clip veröffentlichte. Einige Verantwortliche der Südfranzosen sind laut RMC Sport ob der Veröffentlichung durch die offizielle Liga-Streamingplattform schockiert.

Zusätzlich zu den Negativschlagzeilen rund um das Video und die deftige Pleite beim Erzrivalen aus der Hauptstadt muss sich Marseille aktuell auch noch der Suche nach einem neuen Trainer widmen. Roberto De Zerbi war nach dem Debakel in Paris entlassen worden, ein Nachfolger steht noch nicht fest. Interimsmäßig hat zunächst Jacques Abardonado übernommen, der in der Vergangenheit schon als Spieler und in verschiedenen Trainerfunktionen für OM aktiv war.