Sergio Ramos steht mit dem FC Sevilla vor einem besonderen Duell, auf das er sich freut und vorbereitet hat.

Sergio Ramos steht mit dem FC Sevilla vor dem Auswärtsspiel in LaLiga bei Real Madrid - und der Abwehrspieler hat sich schon intensiv damit beschäftigt, was er tun wird, falls er in diesem für ihn besonderen Duell ein Tor erzielen sollte. Das verriet Ramos DAZN.

Die Partie sei für ihn, der 16 Jahre lang das Trikot der Königlichen getragen hat, emotional und speziell, doch über ein Tor für den kriselnden FC Sevilla würde er sich natürlich freuen, bekannte er.