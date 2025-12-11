"Ich weiß nicht, was Jamal Musiala von solchen Aussagen hält": Ehemaliger Profi des FC Bayern ätzt gegen Lennart Karl

Für Basler besteht dennoch ein "großer Unterschied" zwischen den beiden Offensivspielern, obwohl der fünf Jahre ältere Musiala (22) der deutlich gestandenere Spieler ist. Der heutige TV-Experte sieht Karl "nicht als großes Talent", weshalb er eine nach aktuellem Stand steile These aufstellte: "Ich glaube auch nicht, dass er auf Dauer beim FC Bayern bleibt. Sondern auch der wird irgendwann ausgeliehen." Basler betonte: "Bei Bayern musst du außergewöhnlich sein - wie Jamal Musiala."

Laut Basler komme Karl derzeit ohnehin nur so häufig zum Einsatz, weil bessere Spieler fehlen und geplante Transfers nicht geklappt hätten. "Was mich aufregt: Man baut die jungen Spieler ja nur gezwungenermaßen ein", sagte der 30-fache deutsche Nationalspieler. Im Angriff muss Kompany aktuell nur auf Musiala verzichten, dessen Comeback nach seiner bei der Klub-WM erlittenen Horror-Verletzung aber näher rückt.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Basler gegenüber Karl kritisch äußert. "Wenn man sagt, er ist das größte Talent beim FC Bayern im Moment, dann muss ich sagen, dann fehlt aber noch ganz schön viel", monierte er bereits Ende September in seinem Podcast "Basler ballert". "Man lobt ihn ja seit Monaten in den Himmel. Wenn ich die Chance von Anfang an kriege, dann muss ich mein Talent auch zeigen."

Kurz zuvor hatte Karl beim 4:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim sein Startelf-Debüt für die Bayern gefeiert und sogar einen Assist beigesteuert. Seither zeigt die Formkurve des 17-Jährigen steil nach oben. In der Bundesliga kamen drei weitere Torbeteiligungen hinzu. In der Champions League schrieb er zudem gleich zweimal Geschichte: Als jüngster deutscher Torschütze beim 4:0-Sieg gegen Brügge - und als jüngster Spieler mit drei Treffern in der Königsklasse in Serie.