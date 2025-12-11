Mario Basler hat sich erneut negativ zu Lennart Karl vom FC Bayern München geäußert. Der Ex-FCB-Profi stört sich am Hype um das junge Talent.
"Ich weiß nicht, was Jamal Musiala von solchen Aussagen hält": Ehemaliger Profi des FC Bayern ätzt gegen Lennart Karl
Basler vergleicht Karl mit Musiala
"Man macht Karl jetzt zum größten Talent beim FC Bayern. Ich weiß nicht, was Jamal Musiala von solchen Aussagen hält. Er war ja auch drei Jahre im Nachwuchsleistungszentrum", sagte Basler in einem Interview mit dem Portal Absolut Fussball.
Jene Aussage entspricht allerdings nicht der Wahrheit. Musiala schloss sich dem Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters erst im Alter von 16 an, als er im Sommer 2019 vom FC Chelsea nach München wechselte. Rund ein Jahr später fand er sich schon im Profi-Kader der Bayern wieder, das NLZ besuchte er somit keine drei Jahre lang. Karl verbrachte nach seiner Ankunft anno 2022 zunächst zwei Jahre in der Jugend, ehe der Sprung zur U17 und U19 folgte. Seit dieser Spielzeit ist er fester Bestandteil des Kaders von Trainer Vincent Kompany.
- Getty Images Entertainment
Basler glaubt an baldige Leihe von Karl
Für Basler besteht dennoch ein "großer Unterschied" zwischen den beiden Offensivspielern, obwohl der fünf Jahre ältere Musiala (22) der deutlich gestandenere Spieler ist. Der heutige TV-Experte sieht Karl "nicht als großes Talent", weshalb er eine nach aktuellem Stand steile These aufstellte: "Ich glaube auch nicht, dass er auf Dauer beim FC Bayern bleibt. Sondern auch der wird irgendwann ausgeliehen." Basler betonte: "Bei Bayern musst du außergewöhnlich sein - wie Jamal Musiala."
Laut Basler komme Karl derzeit ohnehin nur so häufig zum Einsatz, weil bessere Spieler fehlen und geplante Transfers nicht geklappt hätten. "Was mich aufregt: Man baut die jungen Spieler ja nur gezwungenermaßen ein", sagte der 30-fache deutsche Nationalspieler. Im Angriff muss Kompany aktuell nur auf Musiala verzichten, dessen Comeback nach seiner bei der Klub-WM erlittenen Horror-Verletzung aber näher rückt.
Es ist nicht das erste Mal, dass sich Basler gegenüber Karl kritisch äußert. "Wenn man sagt, er ist das größte Talent beim FC Bayern im Moment, dann muss ich sagen, dann fehlt aber noch ganz schön viel", monierte er bereits Ende September in seinem Podcast "Basler ballert". "Man lobt ihn ja seit Monaten in den Himmel. Wenn ich die Chance von Anfang an kriege, dann muss ich mein Talent auch zeigen."
Kurz zuvor hatte Karl beim 4:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim sein Startelf-Debüt für die Bayern gefeiert und sogar einen Assist beigesteuert. Seither zeigt die Formkurve des 17-Jährigen steil nach oben. In der Bundesliga kamen drei weitere Torbeteiligungen hinzu. In der Champions League schrieb er zudem gleich zweimal Geschichte: Als jüngster deutscher Torschütze beim 4:0-Sieg gegen Brügge - und als jüngster Spieler mit drei Treffern in der Königsklasse in Serie.
Überragende Leistungen: Karl gilt als Kandidat für die WM
Karl fand sich in den vergangenen Wochen regelmäßig in der Startelf wieder und liefert sich aktuell mit Serge Gnabry ein Duell um den verbliebenen Stammplatz in der Offensive. Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz sind hingegen gesetzt. Letzterer verpasste zuletzt aber zwei Champions-League-Spiele wegen einer Rotsperre und fehlt auch am Sonntag gegen den FSV Mainz 05 gesperrt. Beim 5:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart kassierte der Kolumbianer seine fünfte Gelbe Karte.
Unterdessen werden die Rufe nach einer WM-Teilnahme Karls im kommenden Sommer lauter. Auch Joshua Kimmich sprach unlängst eine Empfehlung an Bundestrainer Julian Nagelsmann aus. "Wenn du bei Bayern München performst, dann ist das schon ein Statement, unabhängig vom Alter. Momentan ist es so, dass er in die Stammelf reingerutscht ist. Jeder Stammspieler bei Bayern München gehört dann auch in die Nationalmannschaft", sagte er.
Die Leistungsdaten von Lennart Karl in dieser Saison
- Spiele: 20
- Tore: 5
- Assists: 2
- Einsatzminuten: 857