"Ich weiß nicht, warum die Leute das behaupten": Ex-Teamkollege bei Arsenal verteidigt Mesut Özil gegen schweren Vorwurf

Im Podcast Fozcast des ehemaligen Torhüters Ben Foster erklärte zunächst Alex Oxlade-Chamberlain, der vier Jahre lang mit Özil bei den Gunners gespielt hatte, dass der Deutsche für seine Auftritt ungerechtfertigte Kritik hatte einstecken müssen.

Er sagte: "Es hat Spaß gemacht, mit Mesut zu spielen. Diese Aura, die er ausstrahlt, man hat immer gedacht: 'Ich will einen Doppelpass mit Mesut spielen'. Übrigens ist die Annahme, dass Mesut faul ist, absoluter Unsinn. Der ist in jedem Spiel 11,5 Kilometer ohne Ball gelaufen. Die Leute haben nur gesehen, ob er hinterherrennt, wenn er den Ball verliert. Aber das war nicht Teil seines Spiels. Trotzdem ist er ohne Ball sehr viel gelaufen - und die Leute haben dennoch gesagt, dass er faul ist. Ich sage nur: Schaut euch seine Statistiken an. Ihr habt keine Ahnung, wie viel er ohne Ball läuft."