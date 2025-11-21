Nach Alex Oxlade-Chamberlain hat mit Nacho Monreal ein weiterer ehemaliger Spieler des FC Arsenal Mesut Özil gegen den Vorwurf verteidigt, ein fauler Spieler gewesen zu sein. Dem deutschen Weltmeister von 2014 war von Fans und Experten regelmäßig seine Körpersprache und sein angeblich fehlender Einsatz vorgeworfen worden, doch seine beiden Ex-Mitspieler sehen das ganz anders.
"Ich weiß nicht, warum die Leute das behaupten": Ex-Teamkollege bei Arsenal verteidigt Mesut Özil gegen schweren Vorwurf
- Getty Images Sport
Oxlade-Chamberlain verteidigt seinen Arsenal-Kollegen Özil
Im Podcast Fozcast des ehemaligen Torhüters Ben Foster erklärte zunächst Alex Oxlade-Chamberlain, der vier Jahre lang mit Özil bei den Gunners gespielt hatte, dass der Deutsche für seine Auftritt ungerechtfertigte Kritik hatte einstecken müssen.
Er sagte: "Es hat Spaß gemacht, mit Mesut zu spielen. Diese Aura, die er ausstrahlt, man hat immer gedacht: 'Ich will einen Doppelpass mit Mesut spielen'. Übrigens ist die Annahme, dass Mesut faul ist, absoluter Unsinn. Der ist in jedem Spiel 11,5 Kilometer ohne Ball gelaufen. Die Leute haben nur gesehen, ob er hinterherrennt, wenn er den Ball verliert. Aber das war nicht Teil seines Spiels. Trotzdem ist er ohne Ball sehr viel gelaufen - und die Leute haben dennoch gesagt, dass er faul ist. Ich sage nur: Schaut euch seine Statistiken an. Ihr habt keine Ahnung, wie viel er ohne Ball läuft."
- Getty Images Sport
Monreal stimmt Oxlade-Chamberlain beim Urteil über Özil zu
In einem Interview mit GOAL, in Zusammenarbeit mit BetMGM, bekräftigte Nacho Monreal die Aussagen von Oxlade-Chamberlain über Özil: "Ich stimme Alex vollkommen zu", sagte er. "Meiner Meinung nach war Mesut während meiner Zeit als Spieler bei Arsenal einer der Besten, mein Lieblingsspieler und wahrscheinlich der technisch stärkste Spieler."
Er ergänzte: "Die Leute haben etwas mehr von ihm erwartet, aber meiner Meinung nach hat er jedes Mal, wenn er für Arsenal aufgelaufen ist, gut gespielt. Er hat viele Tore geschossen, sehr viele Vorlagen gegeben und immer versucht, der Mannschaft zu helfen." Zum Vorwurf, Özil sei ein fauler Spieler, kann Monreal nur den Kopf schütteln: "Ich weiß nicht, warum die Leute das behaupten. Ich habe tolle Erinnerungen an Mesut."
- Getty Images Sport
Özil polarisiert mit seinen Leistungen für Arsenal
Mesut Özil spielte acht Jahre lang für die Gunners und kam in 254 Einsätzen auf 77 Vorlagen und 44 Tore für den Klub. 2013 war es ein echter Coup für den Londoner Verein, Özil für 50 Millionen Euro Ablöse von Real Madrid zu verpflichten. Seine Leistungen waren allerdings während der gesamten Zeit in England wechselhaft - was dazu führte, dass er sowohl bei Fans als auch bei den Medienvertretern polarisierte.
Die Karrierestationen von Mesut Özil
- 2005 - 2008: FC Schalke 04
- 2008 - 2010: Werder Bremen
- 2010 - 2013: Real Madrid
- 2013 - 2021: Arsenal
- 2021 - 2022: Fenerbahce
- 2022 - 2023: Basaksehir