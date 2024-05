Der Innenverteidiger vom BVB fühlte sich nach schwachen Auftritten des Klubs in der Hinrunde "in seiner Ehre gekränkt".

BVB-Innenverteidiger Mats Hummels hat verraten, dass er nach schwachen Auftritten des Teams in der Hinrunde bei Trainer Edin Terzic über die seiner Meinung nach falsche Taktik echauffiert hatte. Den späteren Aufschwung machte er auch an den in der Winterpause neu geholten Co-Trainern fest.