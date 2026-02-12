RB Leipzigs David Raum hat nach der 0:2-Niederlage im DFB-Pokal-Viertelfinale beim FC Bayern München über ein Halbzeitgespräch mit FCB-Torwart Manuel Neuer aus dem Nähkästchen geplaudert und von den Qualitäten des 39-Jährigen geschwärmt.
"Ich war echt überrascht": Bayern Münchens Manuel Neuer brachte einen Leipziger zur Verzweiflung
Manuel Neuer rettete mit starkem Reflex gegen David Raum
Nach gut einer halben Stunde hatte Neuer mit einem starken Reflex einen Rückstand verhindert, als er einen satten und gefährlich abgefälschten Schuss Raums aufs kurze Eck parierte. "Ich war echt überrascht, wie er da den Arm hoch kriegt, weil der wird eklig abgefälscht. Und der würde genau oben rein gehen", ärgerte sich der Linksverteidiger nach der Partie am Mittwochabend bei Sky.
Neuer habe "immer noch einfach Wahnsinns-Reflexe", schwärmte Raum von seinem ehemaligen Nationalmannschaftskollegen, mit dem er zwischen 2021 und 2024 insgesamt 15-mal gemeinsam für Deutschland auf dem Platz stand. Er verriet: "Das habe ich ihm auch in der Halbzeit gesagt. Er meinte dann: 'Der war abgefälscht, hast du gesehen?'. Da wollte er mir die Sache noch erklären."
- Getty Images
FC Bayern München musste gegen RB Leipzig Geduld haben
Neuer sei schlichtweg weiterhin "ein Weltklasse-Torwart", lobte Raum und haderte: "Es sind genau diese Szenen: Wenn der rein geht, sieht es anders aus. Wenn Baumgartner (Christoph, d. Red.) nicht im Abseits steht, auch. Aber das Spielglück war heute nicht auf unserer Seite."
Baumgartner hatte Leipzig in der Anfangsphase vermeintlich in Führung gebracht, das Tor wurde wegen einer knappen Abseitsstellung aber zurecht zurückgenommen. RB, das gegen Bayern in der Bundesliga diese Saison schon zwei deftige Klatschen kassiert hatte (0:6 und 1:5), hielt in München über weite Strecken gut dagegen, verpasste es aber, die wenigen sich bietenden Chancen in Zählbares umzumünzen.
So setzte sich Bayern am Ende doch durch: Ein Doppelschlag durch Harry Kane (Elfmeter, 64.) und Luis Diaz (67.) Mitte der zweiten Halbzeit sorgte für eine Vorentscheidung, Raum und Co. kamen danach nicht mehr zurück. Für Leipzig ist damit Endstation im Pokal, während es der FCB erstmals seit sechs Jahren wieder ins Halbfinale geschafft hat. Dort trifft man entweder auf den VfB Stuttgart, den SC Freiburg oder Bayer Leverkusen. Ausgelost wird das Halbfinale Ende Februar.
Manuel Neuer erneuert deutliche Ansage wegen möglicher DFB-Rückkehr
Neuers Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft am Saisonende aus. Ob er noch einmal verlängert und seine Karriere auch mit 40 noch fortsetzt, ist noch offen. Mit einer Entscheidung darüber lassen die Bayern-Bosse um Sportvorstand Max Eberl der Torhüter-Ikone Zeit, Klarheit wird erst im Laufe des Frühjahrs erwartet.
An der Debatte, ob Neuer angesichts des wahrscheinlichen Ausfalls von Marc-Andre ter Stegen, der eigentlich seine Nachfolge als deutsche Nummer eins antreten sollte, für die WM im Sommer in die Nationalmannschaft zurückkehren sollte, wollte sich Raum indes nicht beteiligen. "Das habe ich nicht zu entscheiden", betonte der 27-Jährige, der selbst gute Chancen auf einen Platz im deutschen WM-Kader hat.
Neuer war nach der Heim-EM 2024 aus dem DFB-Team zurückgetreten. Aufgrund der unklaren Situation rund um ter Stegen, der bei der anstehenden WM aufgrund einer neuerlichen Verletzung voraussichtlich nicht dabei sein kann, war in den vergangenen Monaten immer wieder über ein Neuer-Comeback spekuliert worden - obwohl der Keeper selbst das bereits öffentlich ausschloss. Diese Ansage erneuerte er nach dem Sieg gegen Leipzig gegenüber der Bild. Auf Aussagen von Bayern-Präsident Herbert Hainer in der Sport Bild angesprochen, mit denen jener eine Rückkehr Neuers ins Nationalteam forderte, entgegnete der mehrfache Welttorhüter: "Das sind natürlich schöne Worte, aber gerade er kennt ja meine Entscheidung. Deshalb schmunzle ich da ein bisschen drüber." Noch einmal explizit gefragt, ob die Entscheidung, nicht mehr für Deutschland zu spielen, in Stein gemeißelt sei, betonte Neuer dann noch kurz und knapp: "Ja."
Nach aktuellem Stand wird Hoffenheims Oliver Baumann bei der WM voraussichtlich das deutsche Tor hüten. Der TSG-Keeper hatte sich in Abwesenheit von ter Stegen in den vergangenen Monaten gegenüber Stuttgarts Alexander Nübel behauptet und startete in allen sechs WM-Qualifikationsspielen.
- Getty Images Sport
Manuel Neuers Zahlen für FC Bayern und DFB-TeamFC Bayern:
- Im Verein seit: 2011
- Spiele: 588
- Wichtigste Titel: Champions-League-Sieger 2013 und 2020, 12x Deutscher Meister, 6x DFB-Pokalsieger
DFB-Team:
- Länderspiel-Debüt: 2. Juni 2009
- Länderspiele: 124 (2024 zurückgetreten)
- Wichtigste Titel: Weltmeister 2014