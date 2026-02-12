"Ich war echt überrascht": Bayern Münchens Manuel Neuer brachte einen Leipziger zur Verzweiflung

Neuers Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft am Saisonende aus. Ob er noch einmal verlängert und seine Karriere auch mit 40 noch fortsetzt, ist noch offen. Mit einer Entscheidung darüber lassen die Bayern-Bosse um Sportvorstand Max Eberl der Torhüter-Ikone Zeit, Klarheit wird erst im Laufe des Frühjahrs erwartet.

An der Debatte, ob Neuer angesichts des wahrscheinlichen Ausfalls von Marc-Andre ter Stegen, der eigentlich seine Nachfolge als deutsche Nummer eins antreten sollte, für die WM im Sommer in die Nationalmannschaft zurückkehren sollte, wollte sich Raum indes nicht beteiligen. "Das habe ich nicht zu entscheiden", betonte der 27-Jährige, der selbst gute Chancen auf einen Platz im deutschen WM-Kader hat.

Neuer war nach der Heim-EM 2024 aus dem DFB-Team zurückgetreten. Aufgrund der unklaren Situation rund um ter Stegen, der bei der anstehenden WM aufgrund einer neuerlichen Verletzung voraussichtlich nicht dabei sein kann, war in den vergangenen Monaten immer wieder über ein Neuer-Comeback spekuliert worden - obwohl der Keeper selbst das bereits öffentlich ausschloss. Diese Ansage erneuerte er nach dem Sieg gegen Leipzig gegenüber der Bild. Auf Aussagen von Bayern-Präsident Herbert Hainer in der Sport Bild angesprochen, mit denen jener eine Rückkehr Neuers ins Nationalteam forderte, entgegnete der mehrfache Welttorhüter: "Das sind natürlich schöne Worte, aber gerade er kennt ja meine Entscheidung. Deshalb schmunzle ich da ein bisschen drüber." Noch einmal explizit gefragt, ob die Entscheidung, nicht mehr für Deutschland zu spielen, in Stein gemeißelt sei, betonte Neuer dann noch kurz und knapp: "Ja."

Nach aktuellem Stand wird Hoffenheims Oliver Baumann bei der WM voraussichtlich das deutsche Tor hüten. Der TSG-Keeper hatte sich in Abwesenheit von ter Stegen in den vergangenen Monaten gegenüber Stuttgarts Alexander Nübel behauptet und startete in allen sechs WM-Qualifikationsspielen.