Im Januar 2019 wechselte Kevin-Prince Boateng auf Leihbasis für etwas mehr als fünf Monate vom italienischen Erstligiste US Sassuolo Calcio zum FC Barcelona. Nun hat der heute 38-Jährige erklärt, mit welchem Teamkameraden er sich bei den Katalanen nicht so gut verstand.
"Ich war cool mit der gesamten Mannschaft, aber mit ihm ...": Kevin-Prince Boateng verrät, mit wem er beim FC Barcelona überhaupt nicht klar kam
Boateng und Suarez: Keine Freunde
"Wir sind keine Freunde, aber nicht wegen dem, was 2010 passiert ist", sagte Boateng im Format "Unscripted", als er von Host Josh Mansour auf Luis Suarez angesprochen wurde. Zur Begründung sagte der ehemalige Profi von Hertha BSC und Borussia Dortmund: "Er hat einen anderen Charakter, einen anderen Geist. Wir sind nie wirklich zusammengekommen. Ich war cool mit der ganzen Mannschaft, aber mit ihm habe ich nur ein Hallo ausgetauscht, das war's."
- AFP
Boateng vs. Suarez bei der WM 2010
Mit dem erwähnten Ereignis aus dem Jahr 2010 meinte Boateng das dramatische Viertelfinalspiel bei der Weltmeisterschaft 2010 zwischen Ghana und Suarez' Uruguay. Die Begegnung ging damals beim Stand von 1:1 in die Verlängerung. Ghana, für das Boateng insgesamt 15 Länderspiele absolvierte (zwei Tore), bekam in der letzten Minute der Verlängerung einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Suarez einen Kopfball von Dominic Adiyiah mit der Hand auf der Linie geklärt hatte und dafür die Rote Karte sah.
Asamoah Gyan vergab den Strafstoß jedoch, sodass die Partie ins Elfmeterschießen ging. Dort unterlagen dann die Afrikaner, Uruguay zog ins Halbfinale ein und traf auf die Niederlande.
Boatengs Lieblingsklub: Real Madrid
Boateng traf dann somit etwas mehr als acht Jahre später auf Suarez und teilte sich mit ihm die Kabine. Insgesamt verlief sein Aufenthalt in Barcelona enttäuschend, der Mittelfeldspieler absolvierte lediglich vier Pflichtspiele für Barca und kam auf 303 Einsatzminuten ohne Torbeteiligung. Zusammen auf dem Feld standen Suarez und Boateng dabei übrigens nie.
Kurioser Fakt am Rand: Vor zwei Jahren hat Boateng verraten, dass er seine Zuneigung für Real Madrid bei seinem Wechsel zum FC Barcelona zurückhalten musste. Nach seinem Lieblingsklub in Jugendtagen gefragt, antwortete Boateng in der YouTube-Sendung Vibe With Five: "Ich war Fan von Hertha BSC, wo ich geboren wurde. Und dann noch von - sorry, Barcelona-Fans werden mich jetzt hassen - Real Madrid."
Boateng musste seine Zuneigung für die Blancos natürlich geheim halten. "Sie sagten mir, dass ich das nicht sagen kann. Sonst könnten sie mich nicht spielen lassen." Das Problem: Als Boateng zwei Jahre zuvor bei Las Palmas spielte, hatte er seine Vorliebe für die Königlichen in einem Interview bereits verraten. Und dabei zudem gesagt, dass Messi zwar der beste Fußballer im Universum sei, er in dieser Welt jedoch Cristiano Ronaldo für den Besten halte.
Auf der Pressekonferenz bei seiner Vorstellung in Barcelona wurde er darauf dann natürlich angesprochen: "Die erste Frage war, welcher mein Lieblingsklub sei, und ich sagte Barcelona", erinnerte sich Boateng lachend an die Notlüge. "Und dann fragten sie, wer der beste Spieler der Welt sei, und ich sagte Messi." Normalerweise sage er "immer die Wahrheit. Aber da musste ich einfach lügen, weil ich unbedingt das Barca-Trikot im Camp Nou tragen wollte".
Boateng schloss sich im Sommer 2019 schließlich der AC Florenz an. Vier Jahre später, nachdem er noch einmal das Trikot von Hertha getragen hatte, beendete er dann seine aktive Karriere.
Kevin-Prince Boateng: Die Klubs seiner Karriere
- 2005-2007: Hertha BSC
- 2007-2009: Tottenham Hotspur
- 2009: Borussia Dortmund (Leihe)
- 2009-2010: FC Portsmouth
- 2010-2013: AC Mailand
- 2013-2015: FC Schalke 04
- 2016: AC Mailand
- 2016-2017: UD Las Palmas
- 2017-2018: Eintracht Frankfurt
- 2018-2019: US Sassuolo Calcio
- 2019: FC Barcelona (Leihe)
- 2019-2020: AC Florenz
- 2020: Besiktas (Leihe)
- 2020-2021: AC Monza
- 2021-2023: Hertha BSC