"Ich war cool mit der gesamten Mannschaft, aber mit ihm ...": Kevin-Prince Boateng verrät, mit wem er beim FC Barcelona überhaupt nicht klar kam

Boateng traf dann somit etwas mehr als acht Jahre später auf Suarez und teilte sich mit ihm die Kabine. Insgesamt verlief sein Aufenthalt in Barcelona enttäuschend, der Mittelfeldspieler absolvierte lediglich vier Pflichtspiele für Barca und kam auf 303 Einsatzminuten ohne Torbeteiligung. Zusammen auf dem Feld standen Suarez und Boateng dabei übrigens nie.

Kurioser Fakt am Rand: Vor zwei Jahren hat Boateng verraten, dass er seine Zuneigung für Real Madrid bei seinem Wechsel zum FC Barcelona zurückhalten musste. Nach seinem Lieblingsklub in Jugendtagen gefragt, antwortete Boateng in der YouTube-Sendung Vibe With Five: "Ich war Fan von Hertha BSC, wo ich geboren wurde. Und dann noch von - sorry, Barcelona-Fans werden mich jetzt hassen - Real Madrid."

Boateng musste seine Zuneigung für die Blancos natürlich geheim halten. "Sie sagten mir, dass ich das nicht sagen kann. Sonst könnten sie mich nicht spielen lassen." Das Problem: Als Boateng zwei Jahre zuvor bei Las Palmas spielte, hatte er seine Vorliebe für die Königlichen in einem Interview bereits verraten. Und dabei zudem gesagt, dass Messi zwar der beste Fußballer im Universum sei, er in dieser Welt jedoch Cristiano Ronaldo für den Besten halte.

Auf der Pressekonferenz bei seiner Vorstellung in Barcelona wurde er darauf dann natürlich angesprochen: "Die erste Frage war, welcher mein Lieblingsklub sei, und ich sagte Barcelona", erinnerte sich Boateng lachend an die Notlüge. "Und dann fragten sie, wer der beste Spieler der Welt sei, und ich sagte Messi." Normalerweise sage er "immer die Wahrheit. Aber da musste ich einfach lügen, weil ich unbedingt das Barca-Trikot im Camp Nou tragen wollte".

Boateng schloss sich im Sommer 2019 schließlich der AC Florenz an. Vier Jahre später, nachdem er noch einmal das Trikot von Hertha getragen hatte, beendete er dann seine aktive Karriere.