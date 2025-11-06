Die Bundesliga-Bilanz des heutigen Trainers von Manchester City, Pep Guardiola, liest sich überragend: 102 Pflichtspiele coachte der Spanier zwischen 2013 und 2016 den FC Bayern München, 82 davon wurden gewonnen. Lediglich neunmal verlor der deutsche Rekordmeister unter Guardiola eine Partie, elfmal spielte man unentschieden. Guardiolas Punkteschnitt liegt somit bei starken 2,52 Zählern pro Spiel. Und obwohl diese Zeit schon neun Jahre zurückliegt, schaut Guardiola weiterhin mit voller Freude darauf zurück.
"Ich vermisse die Bundesliga": Pep Guardiola überrascht mit emotionalem Geständnis
Pep Guardiola gewann beim FC Bayern sieben Titel
"Ich vermisse die Bundesliga auch, ich war so glücklich bei Bayern München", sagte Guardiola im Anschluss an den 4:1-Sieg seines Teams am Mittwochabend in der Champions League gegen Borussia Dortmund. "Ich habe dort unglaubliche Menschen kennengelernt, natürlich im Verein, aber auch außerhalb. Ich habe unglaubliche Erinnerungen."
Guardiola war in München extrem erfolgreich. In all seinen drei Spielzeiten gewann er die Meisterschaft, dazu zweimal den DFB-Pokal. Auch den UEFA-Supercup und die Klub-WM fuhr der FCB unter der Leitung des heute 54-Jährigen ein.
An Kultur und Mentalität in Bayern sowie den harmonischen Umgang im Verein denke er noch immer gerne zurück: "In München hat man sich um mich gekümmert, es war so gut. Wenn ich Zeit habe, fahre ich immer nach München, weil ich diese Stadt liebe."
- AFP
Pep Guardiola schwärmt: "Die Bundesliga ist eine Top-Liga"
Auch vom deutschen Oberhaus hat Guardiola bis heute ein positives Bild: "Die Bundesliga ist eine Top-Liga - großartige Fans, tolle Atmosphäre und viel Respekt für den Sport."
Auch Citys nächster Gegner in der Königsklasse kommt aus Deutschland. Bayer Leverkusen misst sich mit Manchester, das unter Guardiola sechsmal den Titel in der Premier League einfuhr. "Sie haben starke Spieler, eine starke Mannschaft, aber wir haben einen guten Lauf, die Jungs sind bereit und hoffentlich können wir ein paar Punkte mitnehmen", blickte er voraus.
Eine Rückkehr in die Bundesliga kam für Guardiola allerdings nie in Frage. Zumindest, wenn man Carles Planchart glaubt, seinem ehemaligen Assistenten. Der hatte kürzlich verraten, warum der Erfolgscoach nach seiner Unterschrift bei City nie an ein zweites Engagement in München oder bei Ex-Klub FC Barcelona interessiert gewesen ist.
Verlässt Pep Guardiola ManCity im Jahr 2027?
Im Interview mit der Sport erklärte Planchart: "Was man bei ManCity sieht, ist, dass die Leute im Verein, die Leute um ihn herum, die Fans, wenn sie zu einem Verein gehören, dann auch wirklich zum Verein gehören. Sicherlich gibt es Leute, die mit manchen Dingen nicht einverstanden sind, aber wenn die Leute hier auf den Platz gehen, gehören sie zu ihrer Mannschaft und sie verteidigen sie bis zum Tod. Bei City hatten wir mit Ferran Soriano und Txiki (Begiristain, Ex-Sportdirektor bei City; Anm.d.Red.) eine richtige Familie."
Vor allem die unterschiedlichen Arbeitsweisen bei City im Vergleich zu den Stationen in Barcelona oder München hätten dafür gesorgt, dass Guardiola nun schon mehr als neun Jahre bei den Skyblues unter Vertrag stünde: "Es war seine Entscheidung. Aber mir ist klar, dass er deshalb so viele Jahre bei City geblieben ist. Sie haben uns wie eine Familie behandelt. Sie haben uns arbeiten lassen, als wären wir zu Hause. Das hat er bei Barcelona oder Bayern nicht gespürt."
Guardiola hatte in der Vergangenheit allerdings auch bereits mehrmals betont, dass er ManCity nach Ablauf seines Vertrages 2027 definitiv verlassen werde. Seine Zukunft darüber hinaus ließ er offen.
Pep Guardiola: Seine Bilanz beim FC Bayern München
- Pflichtspiele: 102
- Siege: 82
- Remis: 11
- Niederlagen: 9
- Punkteschnitt: 2,52