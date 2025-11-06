"Ich vermisse die Bundesliga": Pep Guardiola überrascht mit emotionalem Geständnis

"Ich vermisse die Bundesliga auch, ich war so glücklich bei Bayern München", sagte Guardiola im Anschluss an den 4:1-Sieg seines Teams am Mittwochabend in der Champions League gegen Borussia Dortmund. "Ich habe dort unglaubliche Menschen kennengelernt, natürlich im Verein, aber auch außerhalb. Ich habe unglaubliche Erinnerungen."

Guardiola war in München extrem erfolgreich. In all seinen drei Spielzeiten gewann er die Meisterschaft, dazu zweimal den DFB-Pokal. Auch den UEFA-Supercup und die Klub-WM fuhr der FCB unter der Leitung des heute 54-Jährigen ein.

An Kultur und Mentalität in Bayern sowie den harmonischen Umgang im Verein denke er noch immer gerne zurück: "In München hat man sich um mich gekümmert, es war so gut. Wenn ich Zeit habe, fahre ich immer nach München, weil ich diese Stadt liebe."