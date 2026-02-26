"Ich schulde ihm so viel": Galatasarays Victor Osimhen erklärt, warum er gegen Juventus auf einen Torjubel verzichtete

Der Nigerianer machte nach dem Spiel keinen Hehl aus seinen Beweggründen und verwies auf die prägende Rolle seines früheren Trainers aus gemeinsamen Napoli-Zeiten. "Spalletti hat bei Napoli das Beste aus mir herausgeholt. Er hat sich so sehr gekümmert, dass er sogar auf dem Trainingsgelände geschlafen hat. Ich stehe in seiner Schuld." Diese enge Verbindung, die während des historischen italienischen Meistertitels in Neapel 2022/23 entstand, besteht offenbar bis heute fort.

Seine Dankbarkeit beeinflusste auch sein Verhalten auf dem Platz. Statt Emotionen zu zeigen, entschied sich Osimhen für Zurückhaltung – aus Respekt vor seinem ehemaligen Mentor. Dabei ließ er auch durchblicken, wie groß seine Wertschätzung weiterhin ist: "Ich schulde ihm so viel! Für Juve zu spielen, wäre ein Privileg."

Diese Aussagen haben die ohnehin bestehenden Spekulationen über eine mögliche Zukunft bei Juventus weiter angeheizt. Osimhen hat seine Bewunderung für den Turiner Traditionsklub nie verborgen und bestätigte bereits, dass es in der Vergangenheit Gespräche gegeben habe. Ein Wechsel ist derzeit jedoch aus mehreren Gründen äußerst kompliziert.