Victor Osimhen sorgte im Champions-League-Duell mit Juventus nicht nur mit seinem Tor für Aufmerksamkeit, sondern vor allem mit seiner ungewöhnlichen Reaktion danach. Der Stürmer von Galatasaray traf im Allianz Stadium in einer entscheidenden Phase, beim 2:3 am Mittwochabend (7:5 gesamt für Galatasaray) verzichtete er jedoch bewusst auf jeden Jubel. Der Grund dafür saß auf der gegnerischen Trainerbank: Luciano Spalletti.
"Ich schulde ihm so viel": Galatasarays Victor Osimhen erklärt, warum er gegen Juventus auf einen Torjubel verzichtete
Der Nigerianer machte nach dem Spiel keinen Hehl aus seinen Beweggründen und verwies auf die prägende Rolle seines früheren Trainers aus gemeinsamen Napoli-Zeiten. "Spalletti hat bei Napoli das Beste aus mir herausgeholt. Er hat sich so sehr gekümmert, dass er sogar auf dem Trainingsgelände geschlafen hat. Ich stehe in seiner Schuld." Diese enge Verbindung, die während des historischen italienischen Meistertitels in Neapel 2022/23 entstand, besteht offenbar bis heute fort.
Seine Dankbarkeit beeinflusste auch sein Verhalten auf dem Platz. Statt Emotionen zu zeigen, entschied sich Osimhen für Zurückhaltung – aus Respekt vor seinem ehemaligen Mentor. Dabei ließ er auch durchblicken, wie groß seine Wertschätzung weiterhin ist: "Ich schulde ihm so viel! Für Juve zu spielen, wäre ein Privileg."
Diese Aussagen haben die ohnehin bestehenden Spekulationen über eine mögliche Zukunft bei Juventus weiter angeheizt. Osimhen hat seine Bewunderung für den Turiner Traditionsklub nie verborgen und bestätigte bereits, dass es in der Vergangenheit Gespräche gegeben habe. Ein Wechsel ist derzeit jedoch aus mehreren Gründen äußerst kompliziert.
Napoli schützt sich mit Millionen-Klausel bei Osimhen-Transfer
Ein zentraler Faktor ist eine spezielle Vertragsklausel, die Napoli beim Verkauf an Galatasaray im Sommer 2025 einbauen ließ. Diese sogenannte "Anti-Italien"-Klausel schützt den Verein davor, dass Osimhen kurzfristig zu einem direkten Konkurrenten in der Serie A wechselt. Sollte Galatasaray den Angreifer innerhalb der ersten zwei Jahre an einen italienischen Klub verkaufen, wären Strafzahlungen von bis zu 70 Millionen Euro fällig. Erst ab September 2027 würde diese Hürde entfallen.
Hinzu kommt Osimhens außergewöhnlich hohes Gehalt. Der Angreifer verdient derzeit rund 15 Millionen Euro netto pro Jahr, mit möglichen Bonuszahlungen, die seine Bezüge auf bis zu 21 Millionen Euro erhöhen können.
Trotz der finanziellen und vertraglichen Hürden zeigt Osimhens Verhalten, welchen Einfluss Spalletti weiterhin auf ihn hat. Sein stiller Torjubel war weniger ein sportliches Statement als vielmehr ein persönliches Zeichen des Respekts – und gleichzeitig ein Hinweis darauf, dass die Verbindung zwischen Spieler und Trainer auch lange nach ihrer gemeinsamen Zeit in Neapel noch Bestand hat.
Die Top-4 der Süper Lig
- Platz 1: Galatasaray - 55 Punkte, 55:17 Tore
- Platz 2: Fenerbahce - 53 Punkte, 52:21 Tore
- Platz 3: Trabzonspor - 48 Punkte, 45:27 Tore
- Platz 4: Besiktas - 43 Punkte, 44:29 Tore