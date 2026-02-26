Tritt gegen die Wand und wilder Fluch: Eine Szene im epischen Duell mit Galatasaray lässt Juventus schäumen

Eine Meinung, die bei Social Media viele Fans teilten. Schließlich hatte Kelly seine Augen während des Luftzweikampfs mit Yilmaz praktisch die ganze Zeit in der Luft. Ein gezielter Tritt war die Aktion bei weitem nicht. "Diese Entscheidung wirft viele Fragen auf", meinte auch der Corriere dello Sport.

DAZN-Kommentator Lukas Schönmüller urteilte: "Es ist für mich eine Fehlentscheidung. Er spielt den Ball, guckt in die Luft und landet dann unglücklich. Das ist doch keine Rote Karte. Da ist kein Treten, da ist gar nichts."

Einer, der offensichtlich auch nicht mit dem Urteil des Schiedsrichters zufrieden war, war Juve-Direktor Giorgio Chiellini. Der Ex-Profi, der als beinharter Verteidiger einst nicht dafür bekannt war, zimperlich zu Werke zu gehen, knurrte: "Sagen wir es so: Zum Glück war Kelly in dieser Situation und nicht ich. Mehr möchte ich dazu nicht sagen."