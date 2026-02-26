Juventus liefert Galatasaray einen großen Kampf und scheidet am Ende in Unterzahl aus der Champions League aus. Großes Thema ist im Anschluss an den letztlich wertlosen 3:2-Sieg nach Verlängerung vor allem eine Szene: der Platzverweis für Bianconeri-Verteidiger Lloyd Kelly.
Tritt gegen die Wand und wilder Fluch: Eine Szene im epischen Duell mit Galatasaray lässt Juventus schäumen
In der 49. Minute gewann der bereits verwarnte Kelly ein Kopfballduell mit Baris Alper Yilmaz. Er landete auf dem Fuß seines Gegenspieler und sah dafür von Schiedsrichter Joao Pinheiro (38, Portugal) die Gelbe Karte und damit Gelb-Rot. Schon das sorgte für Unverständnis bei den Gastgebern im Juventus Stadium. Allerdings meldete sich der VAR und riet Pinheiro, sich die Szene nochmal am Monitor anzuschauen. Der Unparteiische trat an den Monitor und zeigte dem fassungslosen Kelly anschließend Rot.
Der 27-Jährige schlug auf den Boden, gestikulierte wild und schimpfte. Beim Weg in die Kabine trat er gegen eine Wand, fluchte und schimpfte unter anderem: "Das ist eine verdammte Schande."
- AFP
Rote Karte für Lloyd Kelly "wirft viele Fragen auf"
Eine Meinung, die bei Social Media viele Fans teilten. Schließlich hatte Kelly seine Augen während des Luftzweikampfs mit Yilmaz praktisch die ganze Zeit in der Luft. Ein gezielter Tritt war die Aktion bei weitem nicht. "Diese Entscheidung wirft viele Fragen auf", meinte auch der Corriere dello Sport.
DAZN-Kommentator Lukas Schönmüller urteilte: "Es ist für mich eine Fehlentscheidung. Er spielt den Ball, guckt in die Luft und landet dann unglücklich. Das ist doch keine Rote Karte. Da ist kein Treten, da ist gar nichts."
Einer, der offensichtlich auch nicht mit dem Urteil des Schiedsrichters zufrieden war, war Juve-Direktor Giorgio Chiellini. Der Ex-Profi, der als beinharter Verteidiger einst nicht dafür bekannt war, zimperlich zu Werke zu gehen, knurrte: "Sagen wir es so: Zum Glück war Kelly in dieser Situation und nicht ich. Mehr möchte ich dazu nicht sagen."
Juventus scheidet nach Verlängerung aus
Zum Zeitpunkt des Platzverweises führte die Alte Dame, die eine 2:5-Packung aus dem Hinspiel aufholen musste, durch einen verwandelten Strafstoß Manuel Locatellis mit 1:0. Trotz numerischer Unterlegenheit schaffte Juve es in einem spektakulären CL-Fight durch Treffer von Federico Gatti und Weston McKennie, eine Verlängerung zu erzwingen.
Dort ging den Bianconeri allerdings die Luft aus und Galatasaray gelangen durch Victor Osimhen und Yilmaz zwei Tore, die den Einzug in das Achtelfinale bedeuteten.