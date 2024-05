"Ich schaue jedes Spiel von Milan": PSG-Star Kylian Mbappé gesteht seine Klub-Liebe vor Wechsel zu Real Madrid

Der Wechsel zu Real Madrid steht für Kylian Mbappé wohl kurz bevor, doch sein Herzensklub ist ein ganz anderer.

Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain hat bestätigt, dass er seit seiner Kindheit ein riesiger Milan-Fan ist. Falls er in seiner Karriere einmal in die Serie A wechseln sollte, kämen für ihn nur die Rossoneri in Frage, gab er an.

Als nächster Verein steht Milan aber wohl nicht auf seiner Liste: Nach seinem bevorstehenden ablösefreien Abgang bei PSG wird er aller Voraussicht nach zu Real Madrid wechseln. Die Königlichen werden die Verpflichtung aller Voraussicht nach zwischen Champions-League-Finale und Beginn der Europameisterschaft offiziell bekanntgeben.