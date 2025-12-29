Nach dem zweiten Platz beim Ballon d'Or 2025 erhielt Lamine Yamal vom FC Barcelona bei der Verleihung der Globe Soccer Awards in Dubai den Preis für den besten Stürmer und wurde zudem mit dem Diego-Armando-Maradona-Award ausgezeichnet. Dort sprach der Youngster über die Vergleiche mit Cristiano Ronaldo.
"Ich möchte meinen eigenen Weg gehen": Lamine Yamal spielt Vergleiche mit Cristiano Ronaldo herunter
Nach der Verleihung des Preises für den besten Stürmer sagte Yamal bei der Zeremonie: "Man sollte sich besser nicht mit anderen vergleichen. Spieler wie Cristiano Ronaldo haben das erreicht, was sie erreicht haben, weil sie sie selbst sein wollten und sich nicht mit anderen verglichen haben. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen."
- Getty Images Sport
Ronaldo äußerte sich zu Yamal
Ronaldo hatte sich beispielsweise Anfang Juni zu Yamal im Vorfeld des Endspiels der Nations League zwischen der portugiesischen Nationalmannschaft und Europameister Spanien geäußert. Gefragt, ob der 18-Jährge schon in diesem Jahr den Ballon d'Or gewinnen könne, antwortete Ronaldo: "Lamine Yamal spielt sehr gut. Er schöpft seine Fähigkeiten voll aus. Nun lasst den Jungen wachsen und macht ihm nicht zu viel Druck. Er soll er selbst sein, sich entwickeln und nicht zu viel Druck haben."
Dem Rechtsaußen mangele es jedenfalls nicht an Talent, so Ronaldo damals. Dann aber ergänzte er mit Blick auf den Ballon d'Or: "Die individuellen Auszeichnungen haben an Einheitlichkeit verloren. Ich kann nicht sagen, wer gewinnen sollte. Für mich ist es immer der, der in der Champions League herausragt und sie gewinnt. Aber da gibt es keine klare Linie mehr."
Deswegen glaube er auch "nicht mehr" an die individuellen Auszeichnungen, "denn ich weiß, was hinter den Kulissen abläuft. Lamine könnte gewinnen, Dembele oder Vitinha, andere aufstrebende Spieler … Aber diese Preise sind irrelevant."
- AFP
Yamal folgt Trend, den Ronaldo setzte
Erst kürzlich schloss sich der Barca-Star übrigens einem Trend an, bei dem Spitzenfußballer in die Unterhaltungswelt einsteigen und eröffnete seinen eigenen YouTube-Kanal. Dieser hatte innerhalb von fünf Stunden nach seinem Start fast 200.000 Abonnenten gesammelt.
Ronaldo hatte Mitte 2024 seinen eigenen Kanal auf der Videoplattform gestartet und hat mittlerweile über 77 Millionen Abonnenten. Auch Erling Haaland von Manchester City startete 2025 damit, Einblicke aus seinem Leben als Profifußballer bei Manchester City auf YouTube zu veröffentlichen.
Lamine Yamal: Karrierestatistiken beim FC Barcelona
- Spiele: 126
- Tore: 34
- Vorlage: 45