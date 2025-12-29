"Ich möchte meinen eigenen Weg gehen": Lamine Yamal spielt Vergleiche mit Cristiano Ronaldo herunter

Ronaldo hatte sich beispielsweise Anfang Juni zu Yamal im Vorfeld des Endspiels der Nations League zwischen der portugiesischen Nationalmannschaft und Europameister Spanien geäußert. Gefragt, ob der 18-Jährge schon in diesem Jahr den Ballon d'Or gewinnen könne, antwortete Ronaldo: "Lamine Yamal spielt sehr gut. Er schöpft seine Fähigkeiten voll aus. Nun lasst den Jungen wachsen und macht ihm nicht zu viel Druck. Er soll er selbst sein, sich entwickeln und nicht zu viel Druck haben."

Dem Rechtsaußen mangele es jedenfalls nicht an Talent, so Ronaldo damals. Dann aber ergänzte er mit Blick auf den Ballon d'Or: "Die individuellen Auszeichnungen haben an Einheitlichkeit verloren. Ich kann nicht sagen, wer gewinnen sollte. Für mich ist es immer der, der in der Champions League herausragt und sie gewinnt. Aber da gibt es keine klare Linie mehr."

Deswegen glaube er auch "nicht mehr" an die individuellen Auszeichnungen, "denn ich weiß, was hinter den Kulissen abläuft. Lamine könnte gewinnen, Dembele oder Vitinha, andere aufstrebende Spieler … Aber diese Preise sind irrelevant."