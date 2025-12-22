Supertalent Lamine Yamal überrascht im Trikot von Star des FC Bayern München und enthüllt besonderen Tick

Yamal gab weiter zu, dass er nicht besonders ordentlich ist. Der 18-Jährige erzählte, dass er einst einen großen Stapel Kleidung in einem Zimmer hatte. Und dass er sich nicht mehr daran erinnern kann, woher seine ausgestellten Trophäen alle stammen.

Zudem enthüllt der Teenager einen besonderen Tick: Er betonte, wie wichtig es ihm ist, dass sein Zuhause angenehm riecht, und erklärte, dass Vanille der einzige Duft ist, den er mag. "Es ist wichtig, dass das Haus gut riecht", erklärt er. "Alles in meinem Haus muss nach Vanille duften. Auch meine Seife ist mit Vanille parfümiert."

Weiter plauderte er aus, dass er aufgrund seines Lebensstils keine Partnerin haben kann. "Ich versuche, früh schlafen zu gehen, um mitten in der Nacht aufzuwachen, um Kekse zu essen." Er selbst ist von dieser Lebensführung begeistert, glaubt allerdings nicht, dass dies für alle gilt: "Ich liebe es. Das ist mein Lieblingsplan. Deshalb kann ich keine Freundin haben, weil ich nachts aufwache."

Die Tour zeigte auch einige persönliche Gegenstände von besonderer Bedeutung. Darunter befanden sich eine Nachbildung der Kopa-Trophäe, ein Ring zur Erinnerung an den Gewinn der Europameisterschaft durch Spanien, eine Auszeichnung als Spieler des Monats der LaLiga und ein Spielball aus dem Halbfinalsieg Spaniens gegen Frankreich bei der Europameisterschaft 2024.

"Das Wertvollste in meinem Haus ist der Ball, mit dem ich gegen Frankreich das Tor geschossen habe", erklärte Yamal.