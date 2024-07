Das Timing könnte für diese Variante sprechen: Im kommenden Sommer könnte Pep Guardiola Englands Nationalteam übernehmen.

Pep Guardiola ist angeblich der Top-Kandidat für den Job als Englands Nationaltrainer. Das berichtet die Zeitung The Mirror. Der Spanier steht bei seinem Klub Manchester City allerdings noch bis 2025 unter Vertrag, sodass der englische Verband FA bis dahin mit einer Übergangslösung leben müsste, die dann in einem Jahr an Guardiola übergibt.

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hatte sein Amt nach der Final-Niederlage bei der Europameisterschaft gegen Spanien zur Verfügung gestellt.