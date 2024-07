Gareth Southgate ist als England-Trainer zurückgetreten. Der FA-Boss lobt den Coach überschwänglich.

Das teilte der englische Verband FA am Dienstag mit, nachdem die Three Lions das Endspiel am Sonntag in Berlin gegen Spanien (1:2) verloren hatten. Southgates Vertrag wäre am Jahresende ausgelaufen.