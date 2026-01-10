"Ich möchte bei Liverpool spielen": Transferkandidat des FC Bayern München hat andere Pläne

Zu RB kam Diomande erst im Sommer, als er für 20 Millionen Euro von Leganes in die Bundesliga geholt wurde. Bei den Sachsen hat er einen bis 2030 gültigen Vertrag unterschrieben und ist entsprechend teuer: Während zunächst von einer erhofften Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro die Rede war, stellte Sky nun klar, dass auch 60 bis 70 Millionen Euro für den Teenager reichen könnten.

"Es ist unser Bestreben, Spieler länger als ein Jahr bei uns zu haben", machte Leipzigs Geschäftsführer Marcel Schäfer zuletzt klar. Und auch Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sprach eine vorsichtige Warnung in Richtung Diomande aus: "Ich würde ihm jetzt nicht unbedingt empfehlen, den nächsten Schritt machen zu wollen. So weit ist er meiner Meinung nach noch nicht", sagte er bei Sky, auch wenn er die Leistungen des Youngsters als "überragend, überragend, überragend" bezeichnete.

Aktuell ist der Flügelspieler mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup gefordert: Am Samstag geht es für sein Team im Viertelfinale gegen Mohamed Salah und Ägypten.