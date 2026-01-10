Yan Diomande von RB Leipzig hat verraten, dass es sein großer Traum ist, in seiner Karriere beim FC Liverpool im berühmten Stadion an der Anfield Road zu spielen. Der 19-Jährige gilt als einer der Senkrechtstarter der aktuellen Bundesliga-Saison - und deshalb wurde sein Name auch schon mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.
"Ich möchte bei Liverpool spielen": Transferkandidat des FC Bayern München hat andere Pläne
- Getty
Yan Diomande über FC Liverpool: "Bin ein großer Fan"
"Ich möchte bei Liverpool spielen", stellte Diomande in einem TikTok-Livevideo klar. "Ich bin ein großer Fan von Liverpool. Mein Vater träumt davon, mich einmal in Anfield spielen zu sehen. Das ist auch mein Traum - und den möchte ich verwirklichen", erklärte er.
Skyhatte zuletzt berichtet, dass der FC Bayern München neben Kölns Said El Mala auch Diomande auf seiner Wunschliste habe und die Entwicklung des jungen Ivorers ganz genau beobachte. Die Münchner wollen auf dem linken Flügel den Posten hinter Luis Diaz mit einem talentierten Spieler besetzen, der vom Kolumbianer lernen und ihn langfristig ablösen könne.
- Getty Images
RB Leipzig fordert für Yan Diomande wohl eine Mega-Summe
Zu RB kam Diomande erst im Sommer, als er für 20 Millionen Euro von Leganes in die Bundesliga geholt wurde. Bei den Sachsen hat er einen bis 2030 gültigen Vertrag unterschrieben und ist entsprechend teuer: Während zunächst von einer erhofften Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro die Rede war, stellte Sky nun klar, dass auch 60 bis 70 Millionen Euro für den Teenager reichen könnten.
"Es ist unser Bestreben, Spieler länger als ein Jahr bei uns zu haben", machte Leipzigs Geschäftsführer Marcel Schäfer zuletzt klar. Und auch Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sprach eine vorsichtige Warnung in Richtung Diomande aus: "Ich würde ihm jetzt nicht unbedingt empfehlen, den nächsten Schritt machen zu wollen. So weit ist er meiner Meinung nach noch nicht", sagte er bei Sky, auch wenn er die Leistungen des Youngsters als "überragend, überragend, überragend" bezeichnete.
Aktuell ist der Flügelspieler mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup gefordert: Am Samstag geht es für sein Team im Viertelfinale gegen Mohamed Salah und Ägypten.
Die Saison 25/26 von Yan Diomande bei RB Leipzig:
- Spiele: 16
- Spielminuten: 1041
- Tore: 7
- Assists: 4