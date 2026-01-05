Herausforderer für Luis Diaz: FC Bayern München hat wohl Bundesliga-Shootingstar auf dem Zettel

Der Linksaußen ist vertraglich noch bis zum 30. Juni 2030 an die Bullen gebunden. Diomande war vor dieser Saison für 20 Millionen Euro vom spanischen Klub CD Leganes zu den Bullen gewechselt. In Leipzig fand er sich schnell ein und ist unter Trainer Ole Werner mittlerweile essentieller Stammspieler.
Vor einigen Wochen hatte es geheißen, dass mittlerweile regelmäßig Scouts bei den Leipziger Spielen anwesend sind, um den 19-Jährigen genauer zu beobachten. Namentlich genannt wurden unter anderem Paris Saint-Germain, der FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City, der FC Chelsea und der FC Liverpool, die Diomande allesamt auf dem Zettel haben sollen.
"Wenn dem so wäre, wäre das eine erneute Auszeichnung unserer Arbeit", meinte RB-Sportvorstand Marcel Schäfer angesprochen auf das angeblich rege Interesse. "Wir planen allerdings fest mit unserem Kader über den Sommer hinaus und haben immer betont, nach dem Umbruch eine neue Achse bauen zu wollen. Die bildet sich gerade heraus und wird uns noch sehr viel Freude bereiten."