Herausforderer für Luis Diaz: FC Bayern München hat wohl Bundesliga-Shootingstar auf dem Zettel

Diomande hatte sich mit starken Leistungen in der zurückliegenden Hinrunde ins Rampenlicht gespielt. Für die Bullen stand er in Bundesliga und DFB-Pokal wettbewerbsübergreifend 16-mal auf dem Rasen, wobei ihm sieben Tore und vier Assists gelangen. Derzeit nimmt er mit seinem Heimatland, der Elfenbeinküste, am Afrika Cup teil.

Bei den Bayern ist man nach wie vor auf der Suche nach einem jungen, entwicklungsfähigen Spieler, der Sommer-Neuzugang Luis Diaz Konkurrenz machen soll. Der Name El Mala geistert schon seit einigen Wochen durch die Gerüchteküche, allerdings dürfte der 19-Jährige aufgrund seines noch bis 2030 laufenden Vertrages ohne Ausstiegsklausel in Köln nicht gerade billig werden.

Leipzig soll Diomande ebenfalls ein XXL-Preisschild in Höhe von 100 Millionen Euro verpasst haben, wobei Sky Sports jüngst berichtete, dass der Ivorer wohl auch schon für eine Summe zwischen 60 und 70 Millionen Euro zu haben sei.