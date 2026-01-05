Yan DiomandeGetty Images
Herausforderer für Luis Diaz: FC Bayern München hat wohl Bundesliga-Shootingstar auf dem Zettel

Bei Leipzig spielt Yan Diomande in dieser Saison groß auf. Klopft nun der FC Bayern an?

Der FC Bayern München hat auf der Suche nach einer langfristigen Option auf den offensiven Außen wohl auch Yan Diomande von RB Leipzig auf dem Zettel.

Nach Informationen von Sky soll der Ivorer eine mögliche Alternative zu Said El Mala sein. Zwar sei der 19-Jährige vom 1. FC Köln nach wie vor ein Thema beim deutschen Rekordmeister, mittlerweile stünde allerdings auch der Leipziger auf der Wunschliste.

  • Yan Diomande spielt bei RB Leipzig groß auf

    Diomande hatte sich mit starken Leistungen in der zurückliegenden Hinrunde ins Rampenlicht gespielt. Für die Bullen stand er in Bundesliga und DFB-Pokal wettbewerbsübergreifend 16-mal auf dem Rasen, wobei ihm sieben Tore und vier Assists gelangen. Derzeit nimmt er mit seinem Heimatland, der Elfenbeinküste, am Afrika Cup teil.

    Bei den Bayern ist man nach wie vor auf der Suche nach einem jungen, entwicklungsfähigen Spieler, der Sommer-Neuzugang Luis Diaz Konkurrenz machen soll. Der Name El Mala geistert schon seit einigen Wochen durch die Gerüchteküche, allerdings dürfte der 19-Jährige aufgrund seines noch bis 2030 laufenden Vertrages ohne Ausstiegsklausel in Köln nicht gerade billig werden.

    Leipzig soll Diomande ebenfalls ein XXL-Preisschild in Höhe von 100 Millionen Euro verpasst haben, wobei Sky Sports jüngst berichtete, dass der Ivorer wohl auch schon für eine Summe zwischen 60 und 70 Millionen Euro zu haben sei.

  • Leipzig will Diomande nicht abgeben

    Der Linksaußen ist vertraglich noch bis zum 30. Juni 2030 an die Bullen gebunden. Diomande war vor dieser Saison für 20 Millionen Euro vom spanischen Klub CD Leganes zu den Bullen gewechselt. In Leipzig fand er sich schnell ein und ist unter Trainer Ole Werner mittlerweile essentieller Stammspieler.

    Vor einigen Wochen hatte es geheißen, dass mittlerweile regelmäßig Scouts bei den Leipziger Spielen anwesend sind, um den 19-Jährigen genauer zu beobachten. Namentlich genannt wurden unter anderem Paris Saint-Germain, der FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City, der FC Chelsea und der FC Liverpool, die Diomande allesamt auf dem Zettel haben sollen.

    "Wenn dem so wäre, wäre das eine erneute Auszeichnung unserer Arbeit", meinte RB-Sportvorstand Marcel Schäfer angesprochen auf das angeblich rege Interesse. "Wir planen allerdings fest mit unserem Kader über den Sommer hinaus und haben immer betont, nach dem Umbruch eine neue Achse bauen zu wollen. Die bildet sich gerade heraus und wird uns noch sehr viel Freude bereiten."

  • Yan Diomande: Seine Statistik bei RB Leipzig

    • Spiele: 16
    • Tore: 7
    • Assists: 4

