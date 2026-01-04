"Ich mache mir da jetzt selber etwas Druck": Harry Kane begeistert Fans des FC Bayern München mit überraschender Aussage

"Ich will alle drei Trophäen mit Bayern gewinnen! Wir hatten einen tollen Start, es läuft sehr, sehr gut. Wir haben harte Arbeit vor uns, aber ich bin sehr zuversichtlich", sagte Kane.

Doch damit nicht genug! Der 32-Jährige will endlich richtig Deutsch sprechen. "Es ist sehr hart, um ehrlich zu sein. Aber ich versuche, weiter zwei Unterrichtsstunden pro Woche zu machen. Ich bin an einem Punkt, wo ich anfange mehr und mehr zu verstehen, wenn die Jungs in der Kabine reden. Ich hoffe, dass ich Richtung Ende der Saison in der Lage bin, eine kurze Unterhaltung zu führen oder ein erstes Interview in Deutsch zu geben. Ich mache mir da jetzt selber etwas Druck!"

Sein Lieblingswort in Deutsch sei "Tor", ergänzte Kane und sorgte wie schon bei seiner Ankunft für tosenden Applaus. Mit Toren kennt er sich bekanntlich aus. In bislang 25 Partien in der laufenden Saison war er bereits 30-mal (!) erfolgreich.