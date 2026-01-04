Harry KaneGetty
"Ich mache mir da jetzt selber etwas Druck": Harry Kane begeistert Fans des FC Bayern München mit überraschender Aussage

Harry Kane will in dieser Saison nicht nur viele Titel mit dem FC Bayern München gewinnen. Bis zum Sommer hat er noch ein anderes großes Ziel.

Bei einem Fantreffen hat Harry Kane vom FC Bayern München unter anderem über seine Saisonziele gesprochen - und überraschte mit einer Aussage.

Im Zuge der traditionellen Fanklub-Besuche des deutschen Rekordmeisters nahm sich der Engländer Zeit für die "Red White Bombers" im 5000-Einwohner-Ort Denkendorf, der rund 100 Kilometer von München entfernt liegt, und machte zunächst eine Triple-Ansage.

  • Harry Kane: "Es ist sehr hart, um ehrlich zu sein"

    "Ich will alle drei Trophäen mit Bayern gewinnen! Wir hatten einen tollen Start, es läuft sehr, sehr gut. Wir haben harte Arbeit vor uns, aber ich bin sehr zuversichtlich", sagte Kane. 

    Doch damit nicht genug! Der 32-Jährige will endlich richtig Deutsch sprechen. "Es ist sehr hart, um ehrlich zu sein. Aber ich versuche, weiter zwei Unterrichtsstunden pro Woche zu machen. Ich bin an einem Punkt, wo ich anfange mehr und mehr zu verstehen, wenn die Jungs in der Kabine reden. Ich hoffe, dass ich Richtung Ende der Saison in der Lage bin, eine kurze Unterhaltung zu führen oder ein erstes Interview in Deutsch zu geben. Ich mache mir da jetzt selber etwas Druck!"

    Sein Lieblingswort in Deutsch sei "Tor", ergänzte Kane und sorgte wie schon bei seiner Ankunft für tosenden Applaus. Mit Toren kennt er sich bekanntlich aus. In bislang 25 Partien in der laufenden Saison war er bereits 30-mal (!)erfolgreich. 

  • Harry Kane macht Fans Hoffnung auf Vertragsverlängerung

    Den kurzen Urlaub rund um den Jahreswechsel verbrachte er damit, sich von den Strapazen der Hinrunde zu erholen. "Die Winterpause ist großartig für die mentale Erholung. Wir hatten viele Spiele und waren sehr erfolgreich, da ist es toll, mal durchzuschnaufen und die Batterie wieder aufzuladen. Ich hatte eine tolle Zeit mit der Familie, habe etwas Golf gespielt. In der Premier League hat man das nicht, da spielt man durch, deshalb ist das eine schöne Sache", erklärte Kane.

    Außerdem sprach er über eine mögliche Verlängerung seines noch bis 2027 laufenden Vertrags - und machte den Fans Hoffnung: "Es ist natürlich klar, dass es viel Gerede jetzt geben wird über meinen Vertrag. Ich genieße es hier wirklich sehr! Ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, irgendwo anders zu sein. Und Tage wie dieser verfestigen das, wenn ich die Unterstützung der Fans sehe." Ein längerer Verbleib sei "ganz sicher möglich. 100 Prozent. Es werden Gespräche geführt werden müssen. Das wird passieren. Mein Fokus ist jetzt auf dieser Saison. Aber es gibt momentan keinen Ort, wo ich lieber wäre!"

  • Die Leistungsdaten von Harry Kane beim FC Bayern München

    • Spiele: 121 
    • Tore: 115 
    • Assists: 29

