Wojciech Szczesny ist kein klassischer Profikörperprotz, sondern bringt hier und da ein paar Extra-Prozent Körperfett mit - sehr zum Spaß seines Teamkollegen Robert Lewandowski beim FC Barcelona.
"Ich liebe es, zu essen": Star des FC Barcelona bricht Vereinsrekord beim Körperfettanteil
"Ich liebe es, zu essen. Obwohl ich es schaffe, innerhalb des zulässigen Gewichts zu bleiben, habe ich den Rekord von Barcelona in Bezug auf den Körperfettanteil gebrochen. Ich fand das lustig", verriet der Keeper im Interview mit der polnischen GQ. Er habe kein Problem damit, wenn "das Schlimmste an meiner Professionalität ist, dass ich Essen liebe".
Grund genug für Lewandowski, seinen Landsmann und ehemaligen Nationalmannschaftskollegen aufs Korn zu nehmen, war es allemal. Einmal soll der Stürmer ihn sogar gefragt haben, wie er "mit so einem Körper eine solche Karriere machen" konnte.
"Natürlich hatte ich keine Ruhe mehr, sobald Lewy von meinem Körperfettanteil gehört hatte", verriet Szczesny. Lewandowski sei "ein Fanatiker, was Ernährung und Training angeht, er lebt wie ein Roboter. Immer wenn wir den Umkleideraum der Nationalmannschaft betreten, ist es das Erste, was er tut, mich von Kopf bis Fuß zu mustern und mich auf irgendeine Weise zu kritisieren."
Wojciech Szczesny: "Ich wollte nicht nur wegen des Geldes spielen"
Szczesny unterschrieb im Februar 2024 beim FC Barcelona, nachdem er eigentlich zuvor bereits sein Karriereende verkündet hatte. "Es ist nicht so, dass ich meine Leidenschaft für den Fußball verloren hatte, aber es gab keine Angebote, die mich begeisterten. Ich wollte nicht nur wegen des Geldes spielen. Drei Tage bevor ich meinen Rücktritt bekannt gab, sagte ich sogar zu Lewa, dass ich nur noch für einen Verein spielen wolle - und zwar für Barcelona. Als sie mich dann anriefen, wussten sie wahrscheinlich, dass sie mich überzeugen konnten."
In der vergangenen Saison entwickelte er sich zu einem der wichtigsten Spieler auf dem Weg zum ersten LaLiga-Titel unter Trainer Hansi Flick. Auch in der laufenden Spielzeit kam der 35-Jährige bereits neunmal zum Einsatz, obwohl er in der Torhüter-Hierarchie eigentlich die Nummer drei hinter Joan Garcia und Marc-Andre ter Stegen ist. Aufgrund von Verletzungen der beiden musste Szczesny jedoch erneut ran - und machte seine Sache ordentlich.
In der Liga zog Barcelona am vergangenen Wochenende wieder an Real Madrid vorbei und übernahm Platz eins. Szczesnys Vertrag in Barcelona läuft bis 2027.
Wojciech Szczesny: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 9
- Gegentore. 17
- Spiele ohne Gegentor: 0
- Einsatzminuten: 810