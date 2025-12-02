"Ich liebe es, zu essen": Star des FC Barcelona bricht Vereinsrekord beim Körperfettanteil

"Ich liebe es, zu essen. Obwohl ich es schaffe, innerhalb des zulässigen Gewichts zu bleiben, habe ich den Rekord von Barcelona in Bezug auf den Körperfettanteil gebrochen. Ich fand das lustig", verriet der Keeper im Interview mit der polnischen GQ. Er habe kein Problem damit, wenn "das Schlimmste an meiner Professionalität ist, dass ich Essen liebe".

Grund genug für Lewandowski, seinen Landsmann und ehemaligen Nationalmannschaftskollegen aufs Korn zu nehmen, war es allemal. Einmal soll der Stürmer ihn sogar gefragt haben, wie er "mit so einem Körper eine solche Karriere machen" konnte.

"Natürlich hatte ich keine Ruhe mehr, sobald Lewy von meinem Körperfettanteil gehört hatte", verriet Szczesny. Lewandowski sei "ein Fanatiker, was Ernährung und Training angeht, er lebt wie ein Roboter. Immer wenn wir den Umkleideraum der Nationalmannschaft betreten, ist es das Erste, was er tut, mich von Kopf bis Fuß zu mustern und mich auf irgendeine Weise zu kritisieren."