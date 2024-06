In den letzten Tagen waren erschreckend ehrliche Aussagen von Paul Pogba aufgetaucht. Nun meldet der sich erneut zu Wort.

Paul Pogba von Juventus Turin hat in einem Instagram-Post Stellung zu Aussagen getroffen, die von ihm in den vergangenen Tagen im Internet kursierten und in denen er sich vom Fußball verabschiedete und von einer existenziellen Krise berichtete.

Der Franzose, der aktuell wegen Dopings vier Jahre gesperrt ist, stellte klar, dass seine Kommentare älter und außerdem nicht ernst gemeint gewesen wären.