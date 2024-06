Warum spielt Paul Pogba bei der EM nicht für Frankreich?

Paul Pogba ist einer der talentiertesten Kicker Frankreichs. Bei der WM 2018 glänzte er noch, aber nun fehlt er bei der EM.

Einer der Top-Favoriten bei der Europameisterschaft in Deutschland ist zweifelsohne Frankreich. Die Équipe Tricolore wurde 2018 Weltmeister und stand 2022 noch im WM-Finale in Katar, das gegen Argentinien im Elfmeterschießen verloren wurde. Aktuell ist es das Team von Superstar Kylian Mbappé, doch das war nicht immer so.

Einer der bekanntesten und besten Spieler Frankreichs der letzten Jahre ist ist Paul Pogba. Der Mittelfeldmann stand schon bei Juventus Turin und Manchester United lange unter Vertrag - und vor allem beim WM-Turnier in Russland 2018 glänzte er und führte sein Land zum ersten Titel seit 1998.

Mit seinen 31 Jahren ist Pogba nun schon älter, aber mit Sicherheit nicht zu alt, um bei der EM in Deutschland ein gutes Turnier zu spielen.

Doch diese Möglichkeit hat er nicht - denn er steht nicht im Kader von Trainer Didier Deschamps. Aber warum ist das so?

Hier kommt die Antwort auf diese Frage!