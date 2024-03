Richarlison hat seine brasilianischen Mannschaftskameraden vor Harry Kane gewarnt. Der englische Stürmer ist in dieser Saison nämlich in Hochform.

Stürmer Richarlison hat seine brasilianischen Mannschaftskameraden vor Ex-Mitspieler Harry Kane gewarnt. Der Engländer spielt bei Bayern München eine bisher rekordverdächtige Saison. Mit seinen Three Lions trifft er am Samstag in Wembley im Rahmen eines Freundschaftsspiels auf die Selecão.