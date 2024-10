Mats Hummels steht seit fast zwei Monaten bei AS Rom unter Vertrag, ist fit - und wartet noch immer auf sein Debüt.

Die Fans der AS Rom sind längst bereit für das Debüt von Mats Hummels, der Verteidiger selbst sowieso - nur Trainer Ivan Juric ist es nicht. Und so saß der 35-Jährige auch am Donnerstagabend in der Europa League gegen Dynamo Kiew (1:0) mal wieder 90 Minuten auf der Bank. Warum? Weil Hummels ein "Back-up" sei - für den Ex-Frankfurter Evan Ndicka, wie der kroatische Coach erklärte.