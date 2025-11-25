"Ich höre nur etwas von ihm, wenn er einen neuen Vertrag will": Harte Kritik an Top-Star des FC Liverpool

Liverpool hat in dieser Saison große Schwierigkeiten - und auch für Salah selbst läuft es alles andere als gut: Während er in der Vorsaison, die die Reds mit dem Titel in der Liga abschlossen, noch 34 Tore erzielt hatte, sind es nach 17 Duellen in der aktuellen Spielzeit nur fünf Treffer.

Bei Monday Night Football forderte Carragher nun, dass sich Salah in der Krise nicht versteckt: "Virgil van Dijk hat sich wieder zu Wort gemeldet, wie es sich für einen Kapitän gehört, und Liverpool als Chaos bezeichnet. Nach all diesen Niederlagen von Liverpool spricht immer nur Virgil van Dijk. Vor einem Jahr hat Mo Salah sich nicht gescheut, sich zu seiner eigenen Situation zu äußern. Ich höre nur etwas von ihm, wenn er zum Man of the Match gewählt wird oder wenn er einen neuen Vertrag will."

Carragher ergänzte: "Ich würde mir wünschen, dass sich Salah als einer der Leader, als eine Liverpool-Legende, auch stellt und für die Mannschaft spricht. Das sollte nicht immer nur der Kapitän machen."