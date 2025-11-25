Liverpool-Legende Jamie Carragher, der aktuell als TV-Experte arbeitet, hat Reds-Star Mohamed Salah für dessen Schweigen in der sportlichen Krise kritisiert. Während sich Kapitän Virgil van Dijk zuletzt nach dem 0:3 gegen Nottingham öffentlich äußerte, ist vom Ägypter nichts zu hören.
"Ich höre nur etwas von ihm, wenn er einen neuen Vertrag will": Harte Kritik an Top-Star des FC Liverpool
- Getty Images Sport
Jamie Carragher streitet sich schon letzte Saison mit Mo Salah
Bereits in der vergangenen Saison hatte Jamie Carragher Mohamed Salah kritisiert, weil dieser sich öffentlich darüber beklagt hatte, dass der Klub ihm noch keinen neuen Vertrag angeboten hatte. Carragher sagte damals bei Sky Sports: "Das Wichtigste für Liverpool ist nicht die Zukunft von Mo Salah, es ist nicht die Zukunft von Virgil van Dijk und es ist nicht die Zukunft von Trent Alexander-Arnold. Das Wichtigste ist, dass Liverpool den Titel in der Premier League gewinnt. Wenn er weiterhin Kommentare abgibt oder sein Berater weiterhin kryptische Tweets veröffentlicht, ist das egoistisch."
Salah konterte - aber der Streit endete, als der Offensivspieler einen neuen Zweijahresvertrag an der Anfield Road unterschrieb.
- Getty/GOAL
Jamie Carragher: Mohamed Salah sollte sich stellen und für die Mannschaft sprechen
Liverpool hat in dieser Saison große Schwierigkeiten - und auch für Salah selbst läuft es alles andere als gut: Während er in der Vorsaison, die die Reds mit dem Titel in der Liga abschlossen, noch 34 Tore erzielt hatte, sind es nach 17 Duellen in der aktuellen Spielzeit nur fünf Treffer.
Bei Monday Night Football forderte Carragher nun, dass sich Salah in der Krise nicht versteckt: "Virgil van Dijk hat sich wieder zu Wort gemeldet, wie es sich für einen Kapitän gehört, und Liverpool als Chaos bezeichnet. Nach all diesen Niederlagen von Liverpool spricht immer nur Virgil van Dijk. Vor einem Jahr hat Mo Salah sich nicht gescheut, sich zu seiner eigenen Situation zu äußern. Ich höre nur etwas von ihm, wenn er zum Man of the Match gewählt wird oder wenn er einen neuen Vertrag will."
Carragher ergänzte: "Ich würde mir wünschen, dass sich Salah als einer der Leader, als eine Liverpool-Legende, auch stellt und für die Mannschaft spricht. Das sollte nicht immer nur der Kapitän machen."
- Getty Images Sport
Vollgepackter Spielplan für den FC Liverpool
Liverpool tritt am Mittwoch in der Champions League im eigenen Stadion gegen die PSV Eindhoven an. Danach geht es Schlag für Schlag: Die Reds treffen innerhalb von nur zehn Tagen auf West Ham, Sunderland, Leeds United und Inter Mailand.
Die letzten Ergebnisse des FC Liverpool:
- 27.09.: Crystal Palace - Liverpool 2:1
- 30.09.: Galatasaray - Liverpool 1:0
- 04.10.: Chelsea - Liverpool 2:1
- 19.10.: Liverpool - Manchester United 1:2
- 22.10.: Frankfurt - Liverpool 1:5
- 25.10.: Brentford - Liverpool 3:2
- 29.10.: Liverpool - Crystal Palace 0:3
- 01.11.: Liverpool - Aston Villa 2:0
- 04.11.: Liverpool - Real Madrid 1:0
- 09.11.: Manchester City - Liverpool 3:0
- 22.11.: Liverpool - Nottingham 0:3