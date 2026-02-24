"Ich hatte es in den Eiern": Star-Berater enthüllt Anruf von Uli Hoeneß wegen Julian Nagelsmanns Rückkehr zum FC Bayern

Star-Berater Volker Struth, der unter anderem auch Bundestrainer Julian Nagelsmann betreut, hat von einem Anruf von Uli Hoeneß berichtet. In diesem soll es darum gegangen sein, Nagelsmann zu einer Rückkehr zum FC Bayern München zu verleiten.

"Ich hatte es in den Eiern und wusste, dass sie noch mal kommen würden – und so war es auch. Max hat mich angerufen und daraufhin haben Sascha Breese (Anm. d. Red.: wie auch Struth Berater der Sportmanagement-Agentur Sports360) und ich uns mit ihm und Jan-Christian Dreesen (Vorstandschef beim FC Bayern; d. Red.) in München getroffen", verriet Struth im Bild-Podcast Phrasenmäher.