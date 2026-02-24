"Ich hatte es in den Eiern": Star-Berater enthüllt Anruf von Uli Hoeneß wegen Julian Nagelsmanns Rückkehr zum FC Bayern
2023 wurde Julian Nagelsmann überraschend vom FC Bayern entlassen, 2024 wollte der deutsche Rekordmeister ihn zurückholen. Wieso Nagelsmann schließloch absagte.
Star-Berater Volker Struth, der unter anderem auch Bundestrainer Julian Nagelsmann betreut, hat von einem Anruf von Uli Hoeneß berichtet. In diesem soll es darum gegangen sein, Nagelsmann zu einer Rückkehr zum FC Bayern München zu verleiten.
"Ich hatte es in den Eiern und wusste, dass sie noch mal kommen würden – und so war es auch. Max hat mich angerufen und daraufhin haben Sascha Breese (Anm. d. Red.: wie auch Struth Berater der Sportmanagement-Agentur Sports360) und ich uns mit ihm und Jan-Christian Dreesen (Vorstandschef beim FC Bayern; d. Red.) in München getroffen", verriet Struth im Bild-Podcast Phrasenmäher.
Der FC Bayern München hatte sich im März 2023 nach eineinhalb Jahren völlig überraschend von Nagelsmann als Trainer getrennt. Anschließend übernahm Thomas Tuchel an der Seitenlinie, während Nagelsmann noch im selben Jahr Bundestrainer wurde. Auch Tuchel blieb nicht lange in München, und es gab Bestrebungen, Nagelsmann im Frühjahr 2024 wieder zurückzuholen. Ehrenpräsident Uli Hoeneß schaltete sich sogar persönlich ein: "Er rief mich an und sagte, dass die Trennung von Julian nicht bayern-like gelaufen sei und er es begrüßen würde, wenn Julian wieder Trainer wird."
Getty Images
Die bevorstehende EM 2024 verhinderte Nagelsmanns Rückkehr zum FCB
Zu einer Rückkehr Nagelsmanns kam es bekanntlich aber nicht, stattdessen verlängerte er beim DFB. Sein Fokus lag auf der bevorstehenden Heim-EM 2024, an eine Rückkehr nach München dachte er nicht. "Julian war nie dabei und hatte uns auch gebeten, da ganz sensibel mit umzugehen. Im März gab es Länderspiele in Frankreich (2:0) und gegen Holland (2:1), die optimal liefen. Die Stimmung vor der Heim-EM nahm langsam richtig Fahrt auf", erklärte Struth, zu dessen Klienten auch Spieler wie VfB Stuttgarts Angelo Stiller und Bayerns Tom Bischof gehören.
"Dass man überhaupt Gespräche führt, hätte schon eine Gefahr für die EM werden können. Das war am Ende auch ein ganz entscheidender Grund, warum Julian das nicht gemacht hat – zumal der Stachel (die Entlassung; d. Red.) auch noch ein bisschen tief saß", sagte Struth. Die Bayern verpflichteten 2024 nach einer wahren Trainersuchodyssee Vincent Kompany, der sich als absoluter Glücksgriff entpuppt hat.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.