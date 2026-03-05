"Ich hatte das Gefühl, dass er das Spielfeld vergrößert hatte": Atletico-Legende wirft Pep Guardiola Jahre nach Champions-League-Duell gegen den FC Bayern Schummeln vor

"Nach dem Spiel ging ich zur Dopingkontrolle und konnte nicht feiern… ich hatte das Gefühl, dass Guardiola das Spielfeld vergrößert hatte", sagte der heute 40-Jährige im Interview mit Universo Valdano.

"Ich mache keine Scherze… ich war davon überzeugt, weil alles so weit weg war, wir nie in die Nähe ihres Tores kamen und es schien, als hätten sie mehr Spieler auf dem Feld. Es war die größte fußballerische Lektion, die ich in meiner Karriere je erhalten habe", erklärte Luis.

Im besagten Spiel dominierte der FC Bayern München die Rojiblancos nahezu nach Belieben: Der deutsche Rekordmeister hatte über 72 Prozent Ballbesitz und führte in allen relevanten Statistiken (33:7 Schüsse, 11:4 Schüsse aufs Tor). Es war ein Paradebeispiel für Pep Guardiolas Tiki-Taka-Spielweise. "Ich habe in meiner gesamten Karriere noch nie gegen einen so starken Gegner gespielt - besonders in der ersten Halbzeit", lobte damals Atletico-Trainer Diego Simeone.