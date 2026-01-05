Bayern Münchens Mittelfeldstar Jamal Musiala hat sich an eine ganz besondere Begegnung mit seinen beiden großen Vorbildern erinnert.
"Ich hatte Angst": Bayern Münchens Jamal Musiala spricht über eine ganz besondere Begegnung mit seinen beiden großen Vorbildern
FC Bayern: Jamal Musiala flachst über Bedeutung von Thomas Müller
Während eines Besuchs beim Bayern-Fanklub "Red Bulls Taubenbach" am Wochenende nach seinen Lieblingsspielern aus seiner Kindheit gefragt, scherzte Musiala zunächst in Richtung des Moderators: "Ich darf nicht Thomas Müller sagen." Mit der FCB-Ikone, die den Verein vergangenen Sommer in Richtung MLS verlassen hat, hatte der 22-Jährige bekanntlich stets ein sehr gutes Verhältnis. Müller nahm Musiala vor allem zu dessen Anfangszeit bei den Profis immer wieder an die Hand. Die Genugtuung, dass Müller einst sein Lieblingsspieler war, wollte Musiala dem 36-Jährigen offenbar aber keinesfalls gönnen.
Mit leichter Verzögerung beantwortete Musiala die Frage dann doch noch ernsthaft, meinte: "Messi (Lionel, d. Red.) und Neymar waren meine beiden Lieblingsspieler."
Jamal Musiala traf je zweimal auf Neymar und Lionel Messi
Gegen beide Idole hat Musiala mittlerweile schon selbst gespielt, als er mit Bayern in den Champions-League-Saisons 2020/21 (damals nur gegen Neymar) und 2022/23 jeweils auf Paris Saint-Germain traf - übrigens stets mit Siegen für den FCB.
Vom Moderator nach den direkten Aufeinandertreffen mit Messi und Neymar gefragt, entgegnete Musiala: "Ich war nervös und ich hatte Angst, sie nach ihrem Trikot zu fragen." Letztlich konnte er sich aber doch noch dazu durchringen und bekam die begehrten Jerseys, die bei ihm zuhause einen Ehrenplatz erhielten: "Ich habe sie bei mir sofort aufgehängt, direkt neben dem Bild von meiner Schwester."
Ob Messi (mittlerweile bei Inter Miami) und Neymar (seit Anfang 2025 zurück beim FC Santos, wo er kürzlich seinen Vertrag verlängerte) sein Trikot auch bei sich zuhause aufgehängt haben? "Ich hoffe, aber ich glaube nicht", lachte Musiala.
Jamal Musiala arbeitet auf sein Comeback beim FC Bayern hin
An das jüngste Duell mit PSG, bei dem Messi und Neymar nicht mehr auf der Gegenseite standen, hat Musiala derweil überhaupt keine guten Erinnerungen. Im Viertelfinale der Klub-WM Anfang Juli verletzte sich der deutsche Nationalspieler bei der knappen Niederlage gegen den französischen Meister bekanntlich schwer. Ein Wadenbeinbruch setzte ihn im vergangenen halben Jahr außer Gefecht, inzwischen nähert er sich seinem Comeback.
Bayern will den Ausnahmekönner bewusst behutsam wieder heranführen, um Rückschläge zu vermeiden. Im Laufe des Januars könnte Musiala in den Spielbetrieb zurückkehren. Der weitere Plan sieht vor, dass er optimalerweise zu Beginn der Champions-League-K.o.-Phase Mitte März wieder in Bestform ist.
Jamal Musialas Duelle mit Neymar und Lionel Messi
- 13. April 2021: PSG - FC Bayern 0:1 (nur Neymar)
- 14. Februar 2023: PSG - FC Bayern 0:1
- 8. März 2023: FC Bayern - PSG 2:0 (nur Messi)