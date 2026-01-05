"Ich hatte Angst": Bayern Münchens Jamal Musiala spricht über eine ganz besondere Begegnung mit seinen beiden großen Vorbildern

Gegen beide Idole hat Musiala mittlerweile schon selbst gespielt, als er mit Bayern in den Champions-League-Saisons 2020/21 (damals nur gegen Neymar) und 2022/23 jeweils auf Paris Saint-Germain traf - übrigens stets mit Siegen für den FCB.

Vom Moderator nach den direkten Aufeinandertreffen mit Messi und Neymar gefragt, entgegnete Musiala: "Ich war nervös und ich hatte Angst, sie nach ihrem Trikot zu fragen." Letztlich konnte er sich aber doch noch dazu durchringen und bekam die begehrten Jerseys, die bei ihm zuhause einen Ehrenplatz erhielten: "Ich habe sie bei mir sofort aufgehängt, direkt neben dem Bild von meiner Schwester."

Ob Messi (mittlerweile bei Inter Miami) und Neymar (seit Anfang 2025 zurück beim FC Santos, wo er kürzlich seinen Vertrag verlängerte) sein Trikot auch bei sich zuhause aufgehängt haben? "Ich hoffe, aber ich glaube nicht", lachte Musiala.