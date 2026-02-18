Gianluca Prestianni hat sich in einer Instagram-Story gegen die Vorwürfe, er habe Vinicius Junior beim Spiel zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid (0:1) am Mittwoch rassistisch beleidigt, entschieden zur Wehr gesetzt.
"Ich habe zu keinem Zeitpunkt rassistische Beleidigungen an Vinicius Junior gerichtet": Benficas Gianluca Prestianni wehrt sich gegen Rassismus-Vorwürfe von Real Madrid
"Ich möchte klarstellen, dass ich zu keinem Zeitpunkt rassistische Beleidigungen an den Spieler Vinicius Junior gerichtet habe, der leider missverstanden hat, was er glaubt, gehört zu haben. Ich war nie rassistisch mit jemandem und bedauere die Drohungen, die ich von Real Madrid-Spielern erhalten habe", schrieb Prestianni.
Vinicius Junior hatte in der 50. Spielminute sehenswert den 1:0-Siegtreffer für die Madrilenen erzielt. Anschließend feierte er provokant und tanzend in Richtung der Benfica-Fans, was bei den Spielern des portugiesischen Topklubs für Ärger sorgte, während von den Rängen mehrere Gegenstände auf das Spielfeld flogen. Besonders Prestianni und der Torschütze gerieten aneinander und lieferten sich ein Wortgefecht, wobei der Argentinier - mit verdecktem Mund - Vinicius angeblich rassistisch beleidigt haben soll. Daraufhin stürmte Vinicius aufgebracht gestikulierend auf Schiedsrichter Francois Letexier zu, der das Spiel umgehend stoppte.
"Der Spieler mit der Nummer 25 hat Vini fünfmal als Affen bezeichnet. Das habe ich selbst gesehen", wütete Kylian Mbappe laut spanischen Medienberichten in den Katakomben - und holte gegenüber Prestianni zum Rundumschlag aus.
- getty
Vinicius: "Rassisten sind vor allem Feiglinge"
Auch Vinicius selbst äußerte sich nach dem Vorfall: "Rassisten sind vor allem Feiglinge. Sie müssen sich das Hemd über den Mund ziehen, um zu zeigen, wie schwach sie sind", schrieb der Brasilianer in seiner Instagram-Story. "Nichts von dem, was heute geschehen ist, ist neu in meinem Leben oder im Leben meiner Familie."
Kritik an Vinicius kam hingegen von Benfica-Trainer Jose Mourinho. Er sah eine Teilschuld am Eklat beim 25-Jährigen wegen seines provokanten Jubels. "Diese Talente sind in der Lage, solche wunderschönen Dinge zu vollbringen, aber leider war er nicht einfach nur glücklich darüber, dieses erstaunliche Tor erzielt zu haben. Wenn man ein Tor wie dieses schießt, sollte man auf respektvolle Weise feiern", sagte Mourinho bei Amazon Prime Video und fügte hinzu: "Irgendetwas stimmt nicht, denn es passiert in jedem Stadion. In einem Stadion, in dem Vinicius spielt, passiert immer etwas."
Jose Mourinho: "Benfica ist alles andere als rassistisch"
Was die Auseinandersetzung mit seinem Spieler Prestianni betrifft, hielt sich der ehemalige Real-Coach zurück: "Ich habe zwei völlig unterschiedliche Dinge gesehen. Ich will unabhängig bleiben und das nicht weiter kommentieren. Ich habe ihm (Vinicius) genau das gesagt."
Benfica sei "alles andere als rassistisch. Falls in seinem Kopf irgendetwas in dieser Richtung war - hier bei Benfica. Sie (Vinicius und Gianluca Prestianni) haben mir unterschiedliche Dinge erzählt. Aber ich glaube weder dem einen noch dem anderen. Ich möchte unabhängig bleiben."
Das Playoff-Rückspiel steigt am 25. Februar im Bernabeu in Madrid. Auf dem Spiel steht ein Ticket fürs Achtelfinale der Königsklasse.
Champions League: Die Ergebnisse der ersten vier Playoff-Hinspiele
- Galatasaray 5:2 Juventus
- Benfica 0:1 Real Madrid
- Borussia Dortmund 2:0 Atalanta Bergamo
- AS Monaco 2:3 Paris Saint-Germain
Häufig gestellte Fragen
Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.
Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.
Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.
Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.
Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.
Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.
Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.
Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.
Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.
Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.
Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.
Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.
Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.
Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.
Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.
Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.
Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.