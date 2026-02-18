"Ich habe zu keinem Zeitpunkt rassistische Beleidigungen an Vinicius Junior gerichtet": Benficas Gianluca Prestianni wehrt sich gegen Rassismus-Vorwürfe von Real Madrid

"Ich möchte klarstellen, dass ich zu keinem Zeitpunkt rassistische Beleidigungen an den Spieler Vinicius Junior gerichtet habe, der leider missverstanden hat, was er glaubt, gehört zu haben. Ich war nie rassistisch mit jemandem und bedauere die Drohungen, die ich von Real Madrid-Spielern erhalten habe", schrieb Prestianni.

Vinicius Junior hatte in der 50. Spielminute sehenswert den 1:0-Siegtreffer für die Madrilenen erzielt. Anschließend feierte er provokant und tanzend in Richtung der Benfica-Fans, was bei den Spielern des portugiesischen Topklubs für Ärger sorgte, während von den Rängen mehrere Gegenstände auf das Spielfeld flogen. Besonders Prestianni und der Torschütze gerieten aneinander und lieferten sich ein Wortgefecht, wobei der Argentinier - mit verdecktem Mund - Vinicius angeblich rassistisch beleidigt haben soll. Daraufhin stürmte Vinicius aufgebracht gestikulierend auf Schiedsrichter Francois Letexier zu, der das Spiel umgehend stoppte.

"Der Spieler mit der Nummer 25 hat Vini fünfmal als Affen bezeichnet. Das habe ich selbst gesehen", wütete Kylian Mbappe laut spanischen Medienberichten in den Katakomben - und holte gegenüber Prestianni zum Rundumschlag aus.