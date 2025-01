Victor Boniface steht vor einem Wechsel in die Wüste, Bayer Leverkusen vor einem ungeahnten Geldsegen.

Einmal im Leben mit seinem Kindheitsidol zusammenspielen? Was für die allermeisten 24-Jährigen wie ein Traum klingen mag, könnte für Victor Boniface schon sehr bald Realität werden. "Dreams are for real" ("Träume sind echt"), schreibt der nigerianische Angreifer von Bayer Leverkusen in seiner Instagram-Biografie - demnächst könnte er zusammen mit Weltstar Cristiano Ronaldo auf Torejagd gehen, wenn auch fernab der großen Fußballbühne.