Der FC Bayern München gastiert am Dienstag in der Champions League bei Paris Saint-Germain. Kingsley Coman hat sich im Duell seiner Ex-Klubs nun positioniert - und sich dabei einen kleinen Scherz erlaubt.
"Ich habe mehr Freunde bei ...": Kingsley Coman positioniert sich bei Duell zwischen dem FC Bayern München und PSG - und erlaubt sich einen Scherz
WAS WURDE GESAGT?
"Jetzt, wo ich nicht mehr für Bayern spiele, werde ich sagen: 'Auf geht’s, Paris'", sagte der 29-Jährige zunächst augenzwinkernd gegenüber Le Parisien. Im nächsten Atemzug betonte er aber: "Oh, Moment, nein. Ich habe mehr Freunde bei Bayern als bei PSG, also werde ich am Dienstag Bayern anfeuern."
- Getty Images
WAS IST DER HINTERGRUND?
Coman hatte den deutschen Rekordmeister im Sommer nach zehn Jahren verlassen und unterschrieb bei Al-Nassr in Saudi-Arabien. Nach jener langen Zeit scheint sein Herz stärker für die Münchner als für seinen Ausbildungsverein zu schlagen.
"Ich habe so viel Zeit in München verbracht. Natürlich wurde ich in Paris ausgebildet, es ist mein Jugendverein. Aber ich habe zehn Saisons bei Bayern gespielt und bin so oft gegen PSG angetreten, dass ich mich davon ein bisschen distanzieren musste. Natürlich liebe ich PSG, aber wenn man so lange bei einem Verein wie Bayern ist, entstehen enge Bindungen und starke Beziehungen", sagte der Franzose.
- getty
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Mit den Bayern gewann Coman insgesamt neunmal die Meisterschaft, einmal die Champions League und dreimal den DFB-Pokal. In 339 Pflichtspielen lieferte er zudem 72 Tore und 71 Assists für die Münchner. Mit Paris feierte er ebenfalls den Gewinn zweier Meistertitel, ohne jedoch großen Einfluss zu nehmen. Insgesamt absolvierte er lediglich vier Pflichtspiele für PSG.
DIE TRANSFERGESCHICHTE:
Dementsprechend kehrte Coman der französischen Hauptstadt den Rücken. Juventus Turin sicherte sich seine Dienste im Jahr 2014 ablösefrei, ehe der Flügelstürmer nach einem Jahr per Leihe zum FCB wechselte und zwei weitere Spielzeiten später für über 20 Millionen Euro Ablöse fest an die Isar wechselte.
Bei Al-Nassr ist Coman in der laufenden Spielzeit an der Seite von Cristiano Ronaldo gesetzt. In 13 Partien für den ungeschlagenen Spitzenreiter der Saudi Pro League erzielte er vier Treffer und sechs Assists.