"Ich habe mehr Freunde bei ...": Kingsley Coman positioniert sich bei Duell zwischen dem FC Bayern München und PSG - und erlaubt sich einen Scherz

Coman hatte den deutschen Rekordmeister im Sommer nach zehn Jahren verlassen und unterschrieb bei Al-Nassr in Saudi-Arabien. Nach jener langen Zeit scheint sein Herz stärker für die Münchner als für seinen Ausbildungsverein zu schlagen.

"Ich habe so viel Zeit in München verbracht. Natürlich wurde ich in Paris ausgebildet, es ist mein Jugendverein. Aber ich habe zehn Saisons bei Bayern gespielt und bin so oft gegen PSG angetreten, dass ich mich davon ein bisschen distanzieren musste. Natürlich liebe ich PSG, aber wenn man so lange bei einem Verein wie Bayern ist, entstehen enge Bindungen und starke Beziehungen", sagte der Franzose.