"Ich habe keine Sekunde gezögert": Bayern-Flop packt über ungewöhnlichen Transfer aus

"Ich kenne die Stadt nicht besonders gut, ich war noch nie dort, aber alle schwärmen von Rom. Ich komme mit dem großen Wunsch, alles kennenzulernen und lange hierzubleiben", betonte Zaragoza derweil, sich langfristig bei den Italienern zu sehen. Persönlich verfolgt der Techniker dabei das Ziel, es noch in Spaniens Kader für die WM 2026 zu schaffen.

"Ich denke, die Gelegenheit wird bald kommen, und mein Ziel, oder eines meiner Ziele, ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft", so Zaragoza. Ob der enormen Konkurrenz beim Europameister ist es allerdings kein leichtes Unterfangen, noch auf den WM-Zug aufzuspringen. Zumal Zaragoza das bisher letzte seiner drei Länderspiele im November 2024 absolviert hat und seither von Spaniens Erfolgstrainer Luis de la Fuente nicht mehr nominiert wurde.

Bei Bayern dürfte Zaragoza derweil als Transferflop in die Vereinsgeschichte eingehen. Der FCB hatte den 1,64-Meter-Mann im Februar 2024 zunächst ausgeliehen und knapp ein halbes Jahr später dann für insgesamt 17 Millionen Euro Ablöse fest vom FC Granada verpflichtet. Zu jenem Zeitpunkt war die Zusammenarbeit jedoch schon zum Scheitern verurteilt, während der ersten Monate in München spielte Zaragoza kaum und fühlte sich auch wegen der Sprachbarriere überhaupt nicht wohl. Lediglich sieben Einsätze absolvierte er für Bayern, meist kam er dabei nur für wenige Minuten als Joker ins Spiel.

Schon im Sommer 2024 wurde Zaragoza daher mangels Perspektive verliehen, verbrachte die Saison 2024/25 bei CA Osasuna. Auch im vergangenen Sommer hatte sich an seiner Situation beim FCB nichts geändert, weshalb er umgehend weiterverliehen wurde.