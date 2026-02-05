Beim FC Bayern München steht Bryan Zaragoza zwar noch bis 2029 unter Vertrag, eine Zukunft beim deutschen Rekordmeister ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Mindestens bis Saisonende spielt der offensive Mittelfeldakteur nun leihweise für die AS Rom, nachdem seine Leihe an Celta Vigo überraschend abgebrochen wurde.
"Ich habe keine Sekunde gezögert": Bayern-Flop packt über ungewöhnlichen Transfer aus
Bayern-Flop Bryan Zaragoza spielt jetzt für die Roma: "Es ging alles ganz schnell"
"Es ging alles ganz schnell: Von einem Tag auf den anderen hieß es, ein Wechsel zur Roma sei möglich, und ich habe keine Sekunde gezögert", erklärte Zaragoza auf der Webseite des italienischen Topklubs. "Ich habe bereits in LaLiga und der Bundesliga gespielt und hätte nie gedacht, dass ich es in die Serie A schaffen würde. Die Entscheidung fiel ganz spontan."
Bayern hatte Zaragoza erst im vergangenen Sommer und eigentlich bis Saisonende an Celta Vigo verliehen. Bei den Spaniern spielte er zwar regelmäßig und stand häufig in der Startelf (26 Einsätze, 2 Tore, 4 Assists), dennoch war er offensichtlich schnell offen für etwas Neues. Celta hätte Zaragoza im Sommer fest verpflichten können und soll für die abgebrochene Leihe eine Kompensationszahlung in Höhe von drei Millionen Euro von der Roma erhalten haben.
- AFP
Bryan Zaragoza wollte unbedingt in die Serie A
Zaragoza betonte derweil nochmals, dass ihn die Serie A sehr gereizt habe: "Ich muss sagen, dass ich unbedingt in dieser Liga starten möchte, um zu entdecken, wie die Serie A ist, und um diese Liga mit ihren großartigen Spielern und Mannschaften kennenzulernen. Ich denke, es ist eine komplizierte und schwierige Liga, aber ich werde alles geben, um zu gewinnen", so der 24-Jährige.
Möglicherweise wird aus dem zunächst bis Saisonende angelegten Engagement in der italienischen Hauptstadt mehr. Wie zuvor Celta soll auch die Roma mit Bayern eine Kaufoption ausgehandelt haben, die unter Bedingungen zur Kaufpflicht wird. Laut der Bild muss die Roma Zaragoza im Sommer für 13,5 Millionen Euro Ablöse fest verpflichten, wenn der Spanier in der restlichen Spielzeit in mindestens 50 Prozent der möglichen Einsatzminuten auf dem Platz steht. Zudem müssten sich die Giallorossi für die Champions League oder die Europa League qualifizieren, als Tabellenfünfter wäre diese Bedingung aktuell erfüllt.
Im System von Trainer Gian Piero Gasperini kommt Zaragoza vor allem für die zwei offensiven Halbpositionen hinter dem Mittelstürmer in Frage. Dort wird er mit Lorenzo Pellegrini, Matias Soule sowie den aktuell verletzt ausfallenden Paulo Dybala und Stephan El Shaarawy um Einsatzzeit konkurrieren. Sein Debüt für die Roma könnte Zaragoza am kommenden Montag feiern, wenn es in der Serie A zuhause gegen Cagliari geht.
- AFP
Beim FC Bayern München kam Bryan Zaragoza überhaupt nicht zurecht
"Ich kenne die Stadt nicht besonders gut, ich war noch nie dort, aber alle schwärmen von Rom. Ich komme mit dem großen Wunsch, alles kennenzulernen und lange hierzubleiben", betonte Zaragoza derweil, sich langfristig bei den Italienern zu sehen. Persönlich verfolgt der Techniker dabei das Ziel, es noch in Spaniens Kader für die WM 2026 zu schaffen.
"Ich denke, die Gelegenheit wird bald kommen, und mein Ziel, oder eines meiner Ziele, ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft", so Zaragoza. Ob der enormen Konkurrenz beim Europameister ist es allerdings kein leichtes Unterfangen, noch auf den WM-Zug aufzuspringen. Zumal Zaragoza das bisher letzte seiner drei Länderspiele im November 2024 absolviert hat und seither von Spaniens Erfolgstrainer Luis de la Fuente nicht mehr nominiert wurde.
Bei Bayern dürfte Zaragoza derweil als Transferflop in die Vereinsgeschichte eingehen. Der FCB hatte den 1,64-Meter-Mann im Februar 2024 zunächst ausgeliehen und knapp ein halbes Jahr später dann für insgesamt 17 Millionen Euro Ablöse fest vom FC Granada verpflichtet. Zu jenem Zeitpunkt war die Zusammenarbeit jedoch schon zum Scheitern verurteilt, während der ersten Monate in München spielte Zaragoza kaum und fühlte sich auch wegen der Sprachbarriere überhaupt nicht wohl. Lediglich sieben Einsätze absolvierte er für Bayern, meist kam er dabei nur für wenige Minuten als Joker ins Spiel.
Schon im Sommer 2024 wurde Zaragoza daher mangels Perspektive verliehen, verbrachte die Saison 2024/25 bei CA Osasuna. Auch im vergangenen Sommer hatte sich an seiner Situation beim FCB nichts geändert, weshalb er umgehend weiterverliehen wurde.
- Getty Images Sport
Bryan Zaragoza: Seine bisherigen Vereine in der Übersicht
- 2022 bis 2024: FC Granada
- seit Februar 2024 unter Vertrag: FC Bayern München
- Leihe 2024/25: CA Osasuna
- Leihe Juli 2025 bis Februar 2026: Celta Vigo
- Leihe seit Februar 2026: AS Rom