Antony spürt beim Fußballspielen keinen Druck. Dies begründet er mit seiner harten Kindheit in Brasilien.

Antony hat verraten, woher er die Stärke findet, schwierige Herausforderungen in seiner Karriere zu meistern und gibt Einblicke in seine harte Kindheit in Brasilien.