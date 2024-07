Ein ehemaliger deutscher Nationalspieler reiht sich bei den Kritikern von Jude Bellingham nach dessen EM-Auftritten ein.

Markus Babbel, ehemaliger deutscher Nationalspieler und in England auch beim FC Liverpool aktiv, hat mit Jude Bellingham, dem Superstar der Three Lions, vor dem Finale bei der Europameisterschaft gegen Spanien am Sonntag abgerechnet.

Dem 51-Jährigen gefällt mittlerweile Bellinghams Verhalten auf dem Platz gar nicht mehr, wie er im Interview mit NewBettingOffers.co.uk [Anzeige] erklärte.