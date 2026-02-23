"Ich glaube, dass die Verlockung schon noch da ist": Ex-BVB-Spieler hält Schlotterbeck-Transfer zu Real Madrid für möglich

Bobic ist davon allerdings nicht überzeugt: "Vom Gefühl her glaube ich es eher nicht, weil es mir zu lange dauert. Und auch dieses: Ich entscheide mich mal irgendwann im Sommer - das funktioniert in der Form normalerweise nicht."

Bobic führte aus: "Du möchtest auch als Verein ein bisschen Klarheit haben. Das ist schon wichtig, gerade bei so einem Spieler. Wenn du sagst: Hey, wir wollen mit dir etwas aufbauen, du sollst der neue Mats Hummels werden - was willst du mehr? Du bist bei einem sehr großen Klub, aber natürlich gibt es noch viel größere Klubs. Ich glaube, dass die Verlockung schon noch da ist und auch die WM vor der Tür steht. Dann will man vielleicht auch mal austesten, was der Markt so hergibt."