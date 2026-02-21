Gute Beziehung zum BVB als Trumpf: Europäischer Topklub angeblich kurz vor Verpflichtung von Nico Schlotterbeck

Zu den weiteren Interessenten an Schlotterbeck wurden bisher auch der FC Bayern München und FC Barcelona genannt. Bei den Münchnern besteht allerdings spätestens seit der gelungenen Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano in der Innenverteidigung kein Bedarf mehr, sich zu verstärken. Barcelona zeige zwar Interesse, priorisiere aber die Suche nach einem neuen Mittelstürmer.

Zuletzt berichtete die Sport Bild bereits, dass der FC Bayern im Rennen um Schlotterbeck ausgestiegen sei. Real Madrid oder eine Vertragsverlängerung beim BVB gelten daher als die einzigen realistischen Optionen.

Schlotterbecks Vertrag beim Borussia Dortmund läuft bis 2027. Dem 26-jährigen Nationalspieler liegt bereits ein lukratives Angebot mit deutlicher Gehaltserhöhung (bis zu 14 Millionen Euro jährlich) vor, doch er zögert weiterhin. Spätestens im März soll seine Entscheidung getroffen und bekanntgegeben werden. Im Fall eines Transfers fordern die Schwarzgelben dem Vernehmen nach mindestens 50 Millionen Euro Ablöse.