Real Madrid scheint sich im Werben um Nico Schlotterbeck zunehmend als Sieger herauskristallisieren. Wie die spanische Zeitung As berichtet, kommen die Königlichen einer Verpflichtung des Innenverteidigers immer näher.
Gute Beziehung zum BVB als Trumpf: Europäischer Topklub angeblich kurz vor Verpflichtung von Nico Schlotterbeck
In Madrid gelte die Innenverteidiger-Position als absolute Priorität auf dem Transfermarkt, weshalb man dem Bericht zufolge die Bemühungen um Schlotterbeck in den vergangenen Wochen deutlich intensiviert habe. Der auslaufende Vertrag von David Alaba soll nicht mehr verlängert werden, beim verletzungsanfälligen Antonio Rüdiger sei die Entscheidung noch nicht gefallen.
Ein weiterer Vorteil für Real Madrid sei darüber hinaus die gute Beziehung zum BVB. Transfers wie die von Nuri Sahin, Reinier, Jude Bellingham und Achraf Hakimi verliefen in der Vergangenheit reibungslos, wodurch ein Vertrauensverhältnis entstanden sei, sodass der BVB die Madrilenen inzwischen regelmäßig informiere, sobald ein potenzieller Transfer für sie interessant sein könnte.
- Getty Images Sport
Nico Schlotterbeck: Zwei Szenarien bleiben wohl nach Bayern-Ausstieg
Zu den weiteren Interessenten an Schlotterbeck wurden bisher auch der FC Bayern München und FC Barcelona genannt. Bei den Münchnern besteht allerdings spätestens seit der gelungenen Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano in der Innenverteidigung kein Bedarf mehr, sich zu verstärken. Barcelona zeige zwar Interesse, priorisiere aber die Suche nach einem neuen Mittelstürmer.
Zuletzt berichtete die Sport Bild bereits, dass der FC Bayern im Rennen um Schlotterbeck ausgestiegen sei. Real Madrid oder eine Vertragsverlängerung beim BVB gelten daher als die einzigen realistischen Optionen.
Schlotterbecks Vertrag beim Borussia Dortmund läuft bis 2027. Dem 26-jährigen Nationalspieler liegt bereits ein lukratives Angebot mit deutlicher Gehaltserhöhung (bis zu 14 Millionen Euro jährlich) vor, doch er zögert weiterhin. Spätestens im März soll seine Entscheidung getroffen und bekanntgegeben werden. Im Fall eines Transfers fordern die Schwarzgelben dem Vernehmen nach mindestens 50 Millionen Euro Ablöse.
Nico Schlotterbeck fehlt dem BVB aktuell verletzt
Schlotterbeck ist unangefochtener Stammspieler beim BVB. In der laufenden Saison absolvierte er 26 Pflichtspiele, in denen ihm drei Treffer und zwei Vorlagen gelangen. Aktuell fehlt er dem Team von Trainer Niko Kovac jedoch aufgrund einer Muskelverletzung.
Er verpasste unter der Woche bereits den 2:0-Sieg im in den Playoffs der Champions League gegen Atalanta Bergamo und wird auch beim Bundesliga-Topspiel am Samstag gegen RB Leipzig nicht zur Verfügung stehen. "Er war heute auch wieder auf dem Platz. Er fühlt sich gut, aber wir müssen da Vorsicht walten lassen. Er würde wollen, aber wir müssen vernünftig sein", teilte Kovac auf der Pressekonferenz am Freitag mit.
Die Saison 2025/26 von Nico Schlotterbeck beim BVB:
- Spiele: 26
- Spielminuten: 2300
- Tore: 3
- Vorlagen: 2
