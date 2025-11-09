Newcomer Said El Mala hat sich mit starken Leistungen beim 1. FC Köln in kürzester Zeit in den Kader der deutschen Nationalmannschaft gespielt. Wie er davon erfuhr, hat der 19-Jährige nun beschrieben.
"Ich gehe nicht gerne an fremde Nummern ran": Said El Mala erzählt kuriose Anekdote zum Anruf von Julian Nagelsmann
"Hi, Julian Nagelsmann hier, ich bitte um Rückruf"
El Mala sagte bei Sky über den Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Ich war zuhause. Ich gehe nicht gerne an fremde Nummern ran. Dann hat er mich kontaktiert mit: 'Hi, Julian Nagelsmann hier, ich bitte um Rückruf.' Dann habe ich das direkt meinem Bruder gezeigt und wusste: Da bin ich wohl dabei."
Der flinke Außenbahnspieler reagierte also erst, nachdem ihm Nagelsmann im Anschluss an den erfolglosen Anruf eine Nachricht schickte.
Wie er den aktuellen Hype um sich, der nun in der Nominierung gipfelte, wahrnimmt? "Das kann man gar nicht alles schlucken in einer Woche. Da braucht man ein bisschen länger für. Aber ich habe auch unnormal Bock auf das Spiel und was danach kommt, kann man auch nochmal genießen", sagte El Mala dazu.
- Getty
El Mala bereits mit sechs Scorerpunkten in der Bundesliga
El Mala spielt eine starke Saison, kommt trotz häufiger Jokereinsätze bereits auf sechs Scorerpunkte in der Bundesliga. In der kommenden Länderspielpause könnte er dann sein Debüt für die A-Nationalmannschaft feiern.
"Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde. Das ist eine tolle Belohnung für die harte Arbeit und ich bin stolz darauf, Köln im Nationaltrikot zu repräsentieren", sagte der Offensivspieler nach seiner Nominierung.
Kölns Sportdirektor Thomas Kessler bezeichnete El Malas Berufung "als Ergebnis harter Arbeit". Seine Entwicklung sei "sehr positiv und zeigt, wie zielstrebig er seinen Weg verfolgt", betonte Kessler und fügte mit Blick auf den Hype um ihn an: "Gleichzeitig bleibt es eine Momentaufnahme, die ihm die Möglichkeit gibt, auf höchstem Niveau wertvolle Erfahrungen zu sammeln und sich im Kreise der besten deutschen Spieler zu zeigen."
Es gibt wohl schon Interessenten an El Mala
Auch Bayerns Sportdirektor Christoph Freund äußerte sich kürzlich bei Sky zu El Mala. "Ich glaube, er kann der deutschen Nationalmannschaft schon jetzt etwas geben. Julian wird sich das gut überlegt haben", sagte er.
Der FC Bayern wird schon länger mit einem möglichen Transfer von El Mala in Verbindung gebracht. "Er macht sich wirklich gut, hat ein hohes Tempo und entwickelt sich prächtig", erklärte Freund.
Neben den Bayern gelten auch ausländische Klubs und Borussia Dortmund als interessiert. Der Vertrag von El Mala läuft allerdings bis 2030. Entsprechend teuer könnte der Kölner werden. Aktuelle Berichte gehen von 60 Millionen Euro aus. Mindestens.
Said El Mala: Seine Leistungsdaten in dieser Saison
- Pflichtspiele: 12
- Tore: 4
- Vorlagen: 2
- Gelbe Karten: 1
- Spielminuten: 465