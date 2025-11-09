"Ich gehe nicht gerne an fremde Nummern ran": Said El Mala erzählt kuriose Anekdote zum Anruf von Julian Nagelsmann

El Mala sagte bei Sky über den Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Ich war zuhause. Ich gehe nicht gerne an fremde Nummern ran. Dann hat er mich kontaktiert mit: 'Hi, Julian Nagelsmann hier, ich bitte um Rückruf.' Dann habe ich das direkt meinem Bruder gezeigt und wusste: Da bin ich wohl dabei."

Der flinke Außenbahnspieler reagierte also erst, nachdem ihm Nagelsmann im Anschluss an den erfolglosen Anruf eine Nachricht schickte.

Wie er den aktuellen Hype um sich, der nun in der Nominierung gipfelte, wahrnimmt? "Das kann man gar nicht alles schlucken in einer Woche. Da braucht man ein bisschen länger für. Aber ich habe auch unnormal Bock auf das Spiel und was danach kommt, kann man auch nochmal genießen", sagte El Mala dazu.