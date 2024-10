Mit seinem Verhalten auf dem roten Teppich sorgt der Youngster von United bei den Journalisten für Verwunderung.

Alejandro Garnacho von Manchester United hat bei der Verleihung des Ballon d'Or am Montag in Paris die spanischsprechenden Medienvertreter irritiert. Der Jungstar der Red Devils lehnte Interviews in seiner Muttersprache ohne Begründung ab, wie ein argentinischer Journalist berichtete.