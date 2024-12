Arsenal-Verteidiger William Saliba hat sich positiv über seine Zukunft bei Arsenal geäußert und Gerüchte über einen Wechsel zu Real abgewiesen.

William Saliba wird mit einem möglichen Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht, was zu Spekulationen über seine Zukunft bei Arsenal führt. Entgegen der Gerüchte hat Saliba jedoch sein Engagement bei Arsenal bekräftigt und seine Verbundenheit mit dem Verein ausgesprochen. Der französische Verteidiger ist zuversichtlich, dass Arsenal in dieser Saison ein starkes Comeback im Titelrennen feiern kann und sich dabei auf seine Leistungen konzentriert.