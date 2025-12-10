Der BVB kommt in der Champions League gegen den FK Bodö/Glimt nicht über ein 2:2 hinaus – und Abwehrchef Nico Schlotterbeck äußert anschließend deutliche Kritik an den Einwechselspielern.
"Ich erwarte Volldampf": Nico Schlotterbeck regt sich nach Unentschieden des BVB über Teamkollegen auf
- IMAGO / Team 2
Nico Schlotterbeck: "Verlieren jeden Ball"
"Ich hab das in der Halbzeit gesagt. Wir fangen nach dem 1:0 an, extrem fahrig zu spielen. Unfassbar schlechte erste Kontakte zu haben. Jeder spielt so ein bisschen sein Spiel. Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball", zeigte sich Schlotterbeck nach dem Abpfiff im DAZN-Interview äußerst kritisch über seine Teamkollegen.
"Wenn man reinkommt in der 60. Minute, erwarte ich 30 Minuten Volldampf. Und man muss auch sagen, nach dem 2:2 haben wir keine Torchance mehr. Wir haben die letzte Viertelstunde unfassbar unsauber gespielt. Die letzten fünf Minuten in der Nachspielzeit hatte Bodö mehr Ballbesitz als wir. Das kann nicht der Anspruch sein, vor allem nicht in einem Heimspiel. Das ist zu wenig", sagte der Verteidiger.
- AFP
Karim Adeyemi zeigt sich selbstkritisch
Der BVB war in der 18. Spielminute durch einen Treffer von Julian Brandt in Führung gegangen, doch noch vor der Halbzeit glichen die Norweger aus. Auch in der zweiten Halbzeit brachte Brandt die Schwarz-Gelben erneut auf Kurs, doch wieder kassierte der Bundesligist - wegen einer Verletzung von Aaron Anselmino in Unterzahl - den Ausgleich.
Besonders die Joker enttäuschten in der Endphase. Während Serhou Guirassy seine Form weiterhin sucht, zeigte sich Karim Adeyemi nach dem Spiel überraschend selbstkritisch: "Von mir persönlich war es eines der schlechtesten Spiele in dieser Saison. Gar nicht gut reingekommen." Auf die Frage, ob die späte Einwechslung eine Rolle gespielt habe, antwortete er: "Das ist keine Ausrede. Von mir persönlich war es auf jeden Fall nichts."
Auch Trainer Niko Kovac übte deutliche Kritik am 2:2-Gegentreffer: "Wenn wir ein Mann weniger sind, müssen wir ein ganz anderes Setup haben. Da müssen wir zusehen, dass wir den Ball ins Aus spielen, ein Foul ziehen, das wir es gut zustellen. Wir sind da einfach nicht konsequent genug. Wenn einer raus ist, müssen alle alles tun, damit wir wechseln können."
BVB rutscht in der Champions-League-Tabelle nach unten
Für den BVB war es in dieser Champions-League-Saison das zweite Unentschieden, wodurch man nun aus den Top 8 - die die direkte Qualifikation für das Achtelfinale bedeuten - gefallen ist. Nach sechs Spieltagen liegt Dortmund nun auf dem 11. Platz. In der Königsklasse geht es für den Bundesligisten erst am 20. Januar mit dem Duell gegen Tottenham Hotspur weiter.
Champions League: Der Stand nach sechs Gruppenspielen
# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Arsenal FC 6 6 0 0 17:1 16 18 2 FC Bayern München 6 5 0 1 18:7 11 15 3 Paris Saint-Germain 6 4 1 1 19:8 11 13 4 Manchester City 6 4 1 1 12:6 6 13 5 Atalanta 6 4 1 1 8:6 2 13 6 Inter Mailand 6 4 0 2 12:4 8 12 7 Real Madrid 6 4 0 2 13:7 6 12 8 Atlético Madrid 6 4 0 2 15:12 3 12 9 Liverpool FC 6 4 0 2 11:8 3 12 10 Borussia Dortmund 6 3 2 1 19:13 6 11 11 Tottenham Hotspur 6 3 2 1 13:7 6 11 12 Newcastle United 6 3 1 2 13:6 7 10 13 Chelsea FC 6 3 1 2 13:8 5 10 14 Sporting CP 6 3 1 2 12:8 4 10 15 FC Barcelona 6 3 1 2 14:11 3 10 16 Olympique Marseille 6 3 0 3 11:8 3 9 17 Juventus Turin 6 2 3 1 12:10 2 9 18 Galatasaray 6 3 0 3 8:8 0 9 19 AS Monaco 6 2 3 1 7:8 -1 9 20 Bayer Leverkusen 6 2 3 1 10:12 -2 9 21 PSV Eindhoven 6 2 2 2 15:11 4 8 22 Qarabağ FK 6 2 1 3 10:13 -3 7 23 SSC Neapel 6 2 1 3 6:11 -5 7 24 FC Kopenhagen 6 2 1 3 10:16 -6 7 25 SL Benfica 6 2 0 4 6:8 -2 6 26 Pafos FC 6 1 3 2 4:9 -5 6 27 Union Saint-Gilloise 6 2 0 4 7:15 -8 6 28 Athletic Club 6 1 2 3 4:9 -5 5 29 Olympiakos Piräus 6 1 2 3 6:13 -7 5 30 Eintracht Frankfurt 6 1 1 4 8:16 -8 4 31 FC Brügge 6 1 1 4 8:16 -8 4 32 FK Bodø/Glimt 6 0 3 3 9:13 -4 3 33 Slavia Prag 6 0 3 3 2:11 -9 3 34 Ajax Amsterdam 6 1 0 5 5:18 -13 3 35 Villarreal CF 6 0 1 5 4:13 -9 1 36 FK Kairat 6 0 1 5 4:15 -11 1