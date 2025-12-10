NICO SCHLOTTERBECK BORUSSIA DORTMUNDIMAGO / Kirchner-Media
Marko Brkic

"Ich erwarte Volldampf": Nico Schlotterbeck regt sich nach Unentschieden des BVB über Teamkollegen auf

Nach dem Unentschieden gegen Bodö/Glimt übt Nico Schlotterbeck harsche Kritik an den Einwechselspielern des BVB.

Der BVB kommt in der Champions League gegen den FK Bodö/Glimt nicht über ein 2:2 hinaus – und Abwehrchef Nico Schlotterbeck äußert anschließend deutliche Kritik an den Einwechselspielern.

  • KARIM ADEYEMI SERGHOU GUIRASSY JULIAN BRANDT EMRE CAN BORUSSIA DORTMUNDIMAGO / Team 2

    Nico Schlotterbeck: "Verlieren jeden Ball"

    "Ich hab das in der Halbzeit gesagt. Wir fangen nach dem 1:0 an, extrem fahrig zu spielen. Unfassbar schlechte erste Kontakte zu haben. Jeder spielt so ein bisschen sein Spiel. Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball", zeigte sich Schlotterbeck nach dem Abpfiff im DAZN-Interview äußerst kritisch über seine Teamkollegen.

    "Wenn man reinkommt in der 60. Minute, erwarte ich 30 Minuten Volldampf. Und man muss auch sagen, nach dem 2:2 haben wir keine Torchance mehr. Wir haben die letzte Viertelstunde unfassbar unsauber gespielt. Die letzten fünf Minuten in der Nachspielzeit hatte Bodö mehr Ballbesitz als wir. Das kann nicht der Anspruch sein, vor allem nicht in einem Heimspiel. Das ist zu wenig", sagte der Verteidiger. 

  • FBL-EUR-C1-DORTMUND-BODOE/GLIMTAFP

    Karim Adeyemi zeigt sich selbstkritisch

    Der BVB war in der 18. Spielminute durch einen Treffer von Julian Brandt in Führung gegangen, doch noch vor der Halbzeit glichen die Norweger aus. Auch in der zweiten Halbzeit brachte Brandt die Schwarz-Gelben erneut auf Kurs, doch wieder kassierte der Bundesligist - wegen einer Verletzung von Aaron Anselmino in Unterzahl - den Ausgleich. 

    Besonders die Joker enttäuschten in der Endphase. Während Serhou Guirassy seine Form weiterhin sucht, zeigte sich Karim Adeyemi nach dem Spiel überraschend selbstkritisch: "Von mir persönlich war es eines der schlechtesten Spiele in dieser Saison. Gar nicht gut reingekommen." Auf die Frage, ob die späte Einwechslung eine Rolle gespielt habe, antwortete er: "Das ist keine Ausrede. Von mir persönlich war es auf jeden Fall nichts."

    Auch Trainer Niko Kovac übte deutliche Kritik am 2:2-Gegentreffer: "Wenn wir ein Mann weniger sind, müssen wir ein ganz anderes Setup haben. Da müssen wir zusehen, dass wir den Ball ins Aus spielen, ein Foul ziehen, das wir es gut zustellen. Wir sind da einfach nicht konsequent genug. Wenn einer raus ist, müssen alle alles tun, damit wir wechseln können."

  • BVB rutscht in der Champions-League-Tabelle nach unten

    Für den BVB war es in dieser Champions-League-Saison das zweite Unentschieden, wodurch man nun aus den Top 8 - die die direkte Qualifikation für das Achtelfinale bedeuten - gefallen ist. Nach sechs Spieltagen liegt Dortmund nun auf dem 11. Platz. In der Königsklasse geht es für den Bundesligisten erst am 20. Januar mit dem Duell gegen Tottenham Hotspur weiter.

  • Champions League: Der Stand nach sechs Gruppenspielen

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1Arsenal FC660017:11618
    2FC Bayern München650118:71115
    3Paris Saint-Germain641119:81113
    4Manchester City641112:6613
    5Atalanta64118:6213
    6Inter Mailand640212:4812
    7Real Madrid640213:7612
    8Atlético Madrid640215:12312
    9Liverpool FC640211:8312
    10Borussia Dortmund632119:13611
    11Tottenham Hotspur632113:7611
    12Newcastle United631213:6710
    13Chelsea FC631213:8510
    14Sporting CP631212:8410
    15FC Barcelona631214:11310
    16Olympique Marseille630311:839
    17Juventus Turin623112:1029
    18Galatasaray63038:809
    19AS Monaco62317:8-19
    20Bayer Leverkusen623110:12-29
    21PSV Eindhoven622215:1148
    22Qarabağ FK621310:13-37
    23SSC Neapel62136:11-57
    24FC Kopenhagen621310:16-67
    25SL Benfica62046:8-26
    26Pafos FC61324:9-56
    27Union Saint-Gilloise62047:15-86
    28Athletic Club61234:9-55
    29Olympiakos Piräus61236:13-75
    30Eintracht Frankfurt61148:16-84
    31FC Brügge61148:16-84
    32FK Bodø/Glimt60339:13-43
    33Slavia Prag60332:11-93
    34Ajax Amsterdam61055:18-133
    35Villarreal CF60154:13-91
    36FK Kairat60154:15-111
