"Ich erwarte Volldampf": Nico Schlotterbeck regt sich nach Unentschieden des BVB über Teamkollegen auf

Der BVB war in der 18. Spielminute durch einen Treffer von Julian Brandt in Führung gegangen, doch noch vor der Halbzeit glichen die Norweger aus. Auch in der zweiten Halbzeit brachte Brandt die Schwarz-Gelben erneut auf Kurs, doch wieder kassierte der Bundesligist - wegen einer Verletzung von Aaron Anselmino in Unterzahl - den Ausgleich.

Besonders die Joker enttäuschten in der Endphase. Während Serhou Guirassy seine Form weiterhin sucht, zeigte sich Karim Adeyemi nach dem Spiel überraschend selbstkritisch: "Von mir persönlich war es eines der schlechtesten Spiele in dieser Saison. Gar nicht gut reingekommen." Auf die Frage, ob die späte Einwechslung eine Rolle gespielt habe, antwortete er: "Das ist keine Ausrede. Von mir persönlich war es auf jeden Fall nichts."

Auch Trainer Niko Kovac übte deutliche Kritik am 2:2-Gegentreffer: "Wenn wir ein Mann weniger sind, müssen wir ein ganz anderes Setup haben. Da müssen wir zusehen, dass wir den Ball ins Aus spielen, ein Foul ziehen, das wir es gut zustellen. Wir sind da einfach nicht konsequent genug. Wenn einer raus ist, müssen alle alles tun, damit wir wechseln können."