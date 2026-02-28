"Ich eifere ihm nach": Bayern Münchens Aleksandar Pavlovic schaut zu einem Superstar von Manchester City auf

Auf die Frage, wie nahe er seinem Ziel ist, der "beste Sechser der Welt" zu sein, antwortete der deutsche Nationalspieler im Interview mit den Zeitungen Münchner Merkur/tz: "Man muss Schritt für Schritt vorgehen, um große Ziele zu erreichen. Ich eifere da Rodri ein bisschen nach, für mich war er lange einer der Besten." Der 29-Jährige Spanier von Manchester City gehört zweifellos zu den besten Spielern seines Fachs, 2024 gewann er sogar den Ballon d'Or.

An der Seite von Kimmich oder Harry Kane zu trainieren und spielen, helfe ihm dabei, seinen Traum zu erfüllen. Dies sei "einzigartig", ergänzte Pavlovic. Zudem übernimmt der 21-Jährige immer mehr Verantwortung auf dem Platz, was zwangsläufig zu mehr Druck führt. "Ich sehe es eher als Privileg", räumte er ein und führte aus: "Wenn die Jüngeren hochkommen, so wie ich früher, gebe ich gerne Tipps, ziehe sie mit. Weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie wichtig das für junge Spieler ist. Mit Lennart Karl zum Beispiel unternehme ich öfter was, wir gehen zusammen essen. Dazu auch Tom Bischof. Wir sind die jüngere Generation, die sich findet. Diese Verantwortung übernehme ich gerne."