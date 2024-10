Die Pleite in Lille bringt Real jede Menge Kritik ein - auch Wunderkind Endrick. Der verrät seine Taktik im Umgang damit.

Seit langer Zeit kassiert Real Madrid mal wieder eine Niederlage. In Lille entscheidet am Mittwoch ein Elfmeter das Duell in der Champions League.

Danach setzte es harsche Kritik an den Königlichen. Auch Youngster Endrick, der in Frankreich sein Startelf-Debüt unter Carlo Ancelotti gab, bekommt etwas zu hören.

In einem Interview erklärte der 18-Jährige, wie er mit schlechter Presse umzugehen gelernt hat.