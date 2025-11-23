"Ich bin wirklich glücklich hier": Flop des FC Bayern München will bei Topklub bleiben

Palhinhas Leihe vom FC Bayern München zu Tottenham hat sich bislang voll ausgezahlt. Der 30-Jährige hat sich unter Trainer Thomas Frank schnell einen Stammplatz erarbeitet. In 18 Einsätzen erzielte er vier Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Stand jetzt wird er zum Saisonende zum deutschen Rekordmeister zurückkehren, sofern die Spurs die Kaufoption, die zwischen 25 und 30 Millionen Euro liegen soll, nicht ziehen. Frank jedenfalls sei "sehr happy" mit dem Portugiesen. "Ich bin gerade seit drei Monaten hier und wir sind dabei, etwas aufzubauen. Ich bin sehr zufrieden mit ihm."

Palhinha war im Sommer 2024 für 50 Millionen Euro vom FC Fulham zum FC Bayern gewechselt, konnte dort jedoch nie Fuß fassen und entwickelte sich schnell zu einem Flop. Insgesamt stand er nur 25-mal für den deutschen Rekordmeister auf dem Platz. Ein Jahr später folgte die Leihe auf die Insel.

Rückblickend auf seine Zeit beim FC Bayern sagte er: "Die letzte Saison war schwierig für mich. Ich war verletzt und bin länger ausgefallen als erwartet. Danach habe ich nicht die Chancen bekommen, die ich verdient hatte - und das hatte auch Einfluss auf meine Einsatzzeiten bei der Nationalmannschaft", fügte Palhinha hinzu, dessen Vertrag beim FC Bayern bis 2028 läuft.



