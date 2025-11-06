Erling Haaland hat beim 4:1-Sieg gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund Historisches in der Champions League und für Manchester City geschafft.
Historisches Tor gegen den BVB! Erling Haaland trägt sich in die Geschichtsbücher von Manchester City und der Champions League ein
Zum dritten Mal: Haaland mit Torserie in der Champions League
Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 avancierte der Norweger zum ersten Spieler der Skyblues, der in fünf aufeinanderfolgenden Einsätzen in der Königsklasse mindestens ein Tor erzielte. Gleichzeitig ist Haaland der erste Spieler der Champions League, dem eine solche Serie mit verschiedenen Vereinen gelang.
- Getty Images
Haaland wechselte dank Ausstiegsklausel zu Manchester City
Haaland wechselte zur Saison 2022/23 dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von kolportierten 60 Millionen Euro vom BVB zu ManCity. In Dortmund spielte er zweieinhalb Jahre - und schaffte jenes Kunststück in der Spielzeit 2020/21. Damals waren es sogar sechs Partien, in denen Haaland hintereinander traf: Sechs Treffer in den ersten vier Gruppenspielen und jeweils zwei in den Achtelfinalpartien gegen den FC Sevilla. Zwischenzeitlich hatte er zweimal verletzt nicht im Kader gestanden.
Für RB Salzburg traf Haaland in der Saison 2019/20 in den ersten fünf Spielen der Gruppenphase sogar achtmal, ehe er im Winter für 20 Millionen Euro zum BVB wechselte und im Achtelfinal-Hinspiel beim 2:1-Sieg gegen PSG gleich doppelt für die Borussia traf. Nach einem 0:2 im Rückspiel war die Reise dennoch für Dortmund beendet.
Goldener Schuh: Halaand besser als Mbappe und Kane
In Manchester arbeitet Haaland derweil an einem Legendenstatus und trug gegen den BVB sogar die Kapitänsbinde. In 160 Pflichtspielen traf er 142-mal und bereitete 22 weitere Treffer vor. Allein in der laufenden Spielzeit war der 25-Jährige schon 18-mal in 14 Pflichtspielen erfolgreich.
In Europas Top-Ligen steht Haaland damit an der Spitze der besten Torjäger, weil für seine 13 Liga-Tore ein Spiel weniger benötigte als der ebenso erfolgreiche Kylian Mbappe von Real Madrid. Harry Kane vom FC Bayern München rangiert mit 12 Treffern in neun Spielen dahinter.
Haaland besitzt noch einen Vertrag bis 2034, nachdem er sein Arbeitspapier erst Anfang des Jahres aufgefrischt hatte. Die zuvor verankerte Ausstiegsklausel soll im neuen Kontrakt nicht mehr enthalten sein.
Die Karrierestationen von Erling Haaland im Überblick
- 2015 bis 2017: Bryne (Norwegen)
- 2017 bis 2019: Molde FK
- 2019 bis 2020: RB Salzburg
- 2020 bis 2022: Borussia Dortmund
- 2022 bis heute: Manchester City