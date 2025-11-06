Historisches Tor gegen den BVB! Erling Haaland trägt sich in die Geschichtsbücher von Manchester City und der Champions League ein

Haaland wechselte zur Saison 2022/23 dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von kolportierten 60 Millionen Euro vom BVB zu ManCity. In Dortmund spielte er zweieinhalb Jahre - und schaffte jenes Kunststück in der Spielzeit 2020/21. Damals waren es sogar sechs Partien, in denen Haaland hintereinander traf: Sechs Treffer in den ersten vier Gruppenspielen und jeweils zwei in den Achtelfinalpartien gegen den FC Sevilla. Zwischenzeitlich hatte er zweimal verletzt nicht im Kader gestanden.

Für RB Salzburg traf Haaland in der Saison 2019/20 in den ersten fünf Spielen der Gruppenphase sogar achtmal, ehe er im Winter für 20 Millionen Euro zum BVB wechselte und im Achtelfinal-Hinspiel beim 2:1-Sieg gegen PSG gleich doppelt für die Borussia traf. Nach einem 0:2 im Rückspiel war die Reise dennoch für Dortmund beendet.