Durch den 3:1-Sieg über den 1. FC Köln hat der FC Bayern München nicht nur seine Vormachtstellung in der Bundesliga untermauert und für die beste Hinrunden-Ausbeute jemals gesorgt. Jonathan Tah stellte zudem einen persönlichen Rekord ein.
Historisch! Star des FC Bayern München stellt irren Bundesliga-Rekord ein
Der Innenverteidiger ist durch den Erfolg am Rhein seit nun 38 Auswärtsspielen in der Bundesliga ungeschlagen, davon sechs beim deutschen Rekordmeister und 32 bei Ex-Klub Bayer Leverkusen.
Damit zog Tah, der in zwei Gastspielen in dieser Saison nicht zum Einsatz gekommen war, ausgerechnet mit seinem ehemaligen Teamkollegen Robert Andrich gleich.
- AFP
Tah bei Bayern absolute Stammkraft
Beide spielten vier Jahre gemeinsam für die Werkself und waren Leistungsträger beim ungeschlagenen Doublesieg, ehe sich die Wege im Sommer durch Tahs ablösefreien Wechsel zum FC Bayern trennten. Unter Trainer Vincent Kompany nahm der 29-Jährige nach zehn Jahren in Leverkusen sofort einen Stammplatz in der Abwehrzentrale neben Dayot Upamecano ein.
Bislang stand Tah 24-mal in dieser Spielzeit auf dem Rasen. Dabei gelangen ihm sogar zwei Tore und drei Assists.