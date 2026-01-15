Historisch! Star des FC Bayern München stellt irren Bundesliga-Rekord ein

Der Innenverteidiger ist durch den Erfolg am Rhein seit nun 38 Auswärtsspielen in der Bundesliga ungeschlagen, davon sechs beim deutschen Rekordmeister und 32 bei Ex-Klub Bayer Leverkusen.

Damit zog Tah, der in zwei Gastspielen in dieser Saison nicht zum Einsatz gekommen war, ausgerechnet mit seinem ehemaligen Teamkollegen Robert Andrich gleich.