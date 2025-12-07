Hielten sich die Balljungen nicht an die Regeln? Bundesliga-Trainer stinksauer - und für Premier-League-Ansatz

"Ich habe lange überlegt, ob ich darüber reden soll, aber es kitzelt und es brennt einfach in mir. Ich will jetzt niemandem vom FC Köln zu nahe treten, aber die Situation kotzt mich wahnsinnig an!", sagte Blessin nach dem 1:1 und konnte sich deshalb nur bedingt über den Last-Minute-Ausgleich von Ricky-Jade Jones in der Nachspielzeit freuen.

Der Hintergrund von Blessins Wut? Die Balljungen hielten sich schlichtweg nicht an die Spielregeln. Anders als noch in der ersten Hälfte, waren sie nach dem Seitenwechsel "weg" und kümmerten sich nicht darum, dass der Ball schnell wieder zurück im Spiel ist. Der Coach der Hamburger wünscht sich deshalb eine andere Lösung, wie in der Premier League: "Mach es doch bitte so, dass die Bälle die ganze Zeit – wie in England – draußen liegen! Dann lassen wir die Balljungen in Ruhe, und alles ist fair!"