Tim Ursinus

Hielten sich die Balljungen nicht an die Regeln? Bundesliga-Trainer stinksauer - und für Premier-League-Ansatz

Die Balljungen haben einen Bundesliga-Trainer mächtig in Rage versetzt. Er will eine Regeländerung.

Trotz des ersten Punktgewinns in der Bundesliga seit einer gefühlten Ewigkeit herrschte bei Trainer Alexander Blessin vom 1. FC St. Pauli dennoch mächtig Frust. Der 52-Jährige echauffierte sich auf der anschließenden Pressekonferenz über die Balljungen der Gastgeber aus Köln.

  • "Das kotzt mich wahnsinnig an"

    "Ich habe lange überlegt, ob ich darüber reden soll, aber es kitzelt und es brennt einfach in mir. Ich will jetzt niemandem vom FC Köln zu nahe treten, aber die Situation kotzt mich wahnsinnig an!", sagte Blessin nach dem 1:1 und konnte sich deshalb nur bedingt über den Last-Minute-Ausgleich von Ricky-Jade Jones in der Nachspielzeit freuen. 

    Der Hintergrund von Blessins Wut? Die Balljungen hielten sich schlichtweg nicht an die Spielregeln. Anders als noch in der ersten Hälfte, waren sie nach dem Seitenwechsel "weg" und kümmerten sich nicht darum, dass der Ball schnell wieder zurück im Spiel ist. Der Coach der Hamburger wünscht sich deshalb eine andere Lösung, wie in der Premier League: "Mach es doch bitte so, dass die Bälle die ganze Zeit – wie in England – draußen liegen! Dann lassen wir die Balljungen in Ruhe, und alles ist fair!"

  • Ricky Jade-JonesGetty

    Neue Regel? Die Premier League macht es vor

    Dabei hatte die DFL erst in diesem Sommer strengere Regeln für Ballkinder empfohlen, wonach die Bälle nur noch auf Markierungsplättchen gelegt werden und nicht mehr direkt den Spielern zugespielt werden. Allerdings bleibt die Umsetzung freiweillig. Sogar Kölns Trainer Lukas Kwasniok zeigte sich verständnisvoll. "Ich habe es nie mitbekommen, aber klar, wenn du hinten liegst, dann fällt dir so etwas eher auf", sagte er und betonte: "Wenn - und da hat der Alex recht - das von der DFL irgendwann einheitlich geregelt wird, dann wird sich das auch bis nach Köln rumsprechen."

    Pauli beendete mit dem Remis die Horror-Serie von neun Niederlagen in Serie. Bereits nach sieben Pleiten hatten die Kiezkicker den eigenen Negativrekord eingestellt. Die Tabellensituation hat sich jedoch nicht verbessert, weiterhin stehen die Hamburger auf einem direkten Abstiegsplatz (17). 

  • Bundesliga: Der Tabellenkeller

    PlatzMannschaftSp.TorePunkte
    13FC Augsburg1317:2713
    14VfL Wolfsburg1317:2312
    15Hamburger SV1211:1812
    161. FC Heidenheim 18461312:2811
    17FC St. Pauli1311:258
    181. FSV Mainz 051311:246
