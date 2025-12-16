Hidden Gems FC: Mit einem deutschen Weltmeister von 2014! Zehn Spätstarter, die noch zu Stars wurden

Es ist die Woche von Hidden Gems FC! 25 Spieler, die in dieser Saison durchstarten und bald für Mega-Transfers sorgen könnten, haben wir bereits vorgestellt. Heute geht es weiter mit zehn prominenten Beispielen dafür, dass man auch als Spätzünder noch zu einem absoluten Weltstar werden kann.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Neymar haben eines gemeinsam: Schon in jungen Jahren war klar, dass sie über außergewöhnliches Talent verfügen. Es gibt jedoch auch unzählige Spätzünder, Spieler, die zeigen, dass Entwicklung nie ohne Hindernisse verläuft und dass sich Geduld spektakulär auszahlen kann.

Eines der besten Beispiele ist zweifellos Jamie Vardy. Der englische Stürmer trug im Alter von 29 Jahren maßgeblich zum historischen Premier-League-Titel von Leicester City in der Saison 2015/16 bei. Seine Geschichte und die von neun weiteren namhaften Spätstartern lest Ihr jetzt!