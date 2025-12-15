Mit drei Hochbegabten aus der Bundesliga! Diese 25 Spieler sind die heimlichen Shootingstars der Saison - Hidden Gems 2025

GOAL präsentiert Euch 25 Hidden Gems: Sie schrieben nicht ganz so früh Schlagzeilen wie manch anderer und hatten ihren endgültigen Durchbruch auf größter Bühne vor dieser Saison mitunter noch vor sich. Mittlerweile sind sie eingefleischten Fans längst ein Begriff, aber der eine oder andere hat sie vielleicht immer noch nicht auf dem Schirm. Das sollte sich schleunigst ändern!
Die Entwicklung junger Fußballer verläuft auf vielen verschiedenen Wegen. Einige Ausnahmetalente wie Lamine Yamal oder Estevao beeindrucken schon in sehr jungen Jahren auf höchstem Niveau. Andere Spieler brauchen hingen etwas mehr Zeit, um ihr volles Potenzial auch auf Top-Level zu entfalten.
Nehmen wir zum Beispiel Nick Woltemade (23), der bei Werder Bremen lange vergeblich auf seinen Durchbruch in der Bundesliga hinarbeitete. Dieser gelang ihn dann vergangene Saison beim VfB Stuttgart, inzwischen spielt er nach einem spektakulären Mega-Transfer für Newcastle United.
Oder Emmanuel Emegha, den niederländischen Stürmer, der im nächsten Sommer von Straßburg zum FC Chelsea wechseln wird, nachdem er vergangene Saison so richtig durchgestartet war. Beide Spieler wurden bereits in unserer monatlichen Hidden-Gems-Kolumne vorgestellt.
Nun präsentiert Euch GOAL 25 hochinteressante Akteure aus Europas Top-Ligen, die gerade eine ähnliche Entwicklung vollziehen wie Woltemade oder Emegha.