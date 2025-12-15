Mit drei Hochbegabten aus der Bundesliga! Diese 25 Spieler sind die heimlichen Shootingstars der Saison - Hidden Gems 2025

Wenn Antoine Semenyo (25) nach dem Aufwärmen noch einmal in die Umkleidekabine muss, um letzte Vorbereitungen zu treffen, macht er immer einen kurzen Zwischenstopp. Neben der Trainerbank von Bournemouth sitzt Pastor John, mit dem Semenyo kurz vor dem Anpfiff noch einmal schnell betet. In seinen frühen Jahren wird sein Glaube jedoch auf eine harte Probe gestellt. Während er durch verschiedene Amateurmannschaften driftet – beispielsweise Kingfisher, Erith & Belvedere und Bromley – wird er unzählige Male von Londoner Teams gescoutet. Arsenal, Tottenham Hotspur, Crystal Palace, Fulham und Millwall bieten ihm alle ein Probetraining an, lehnen ihn aber letztendlich alle ab.

Angetrieben von der Enttäuschung über die Ablehnung und gestärkt durch seinen Glauben an Gott versucht er es weiter. Er denkt kurz daran aufzugeben, als Crystal Palace ihm nach einer achtwöchigen Probezeit mitteilt, dass er nicht gut genug ist. "Ich war extrem frustriert", sagte er dazu gegenüber The Athletic. "Alle drei Monate wurde ich gescoutet, und nach einer Probezeit wurde ich wieder abgelehnt. Als ich 15 war und Palace mir mitteilte, dass sie mich nicht unter Vertrag nehmen würden, war das der letzte Sargnagel. Ich weinte im Auto und dachte mir: Weißt du was, ich höre auf. Ich werde ein Jahr lang nicht mehr Fußball spielen." Tatsächlich gibt er den Sport für ein Jahr auf, nimmt ein wenig zu, aber auf Drängen seines Onkels bekommt er eine letzte Chance an der Wiltshire Sports Academy in Swindon.

Aus dem Mittelfeld heraus schießt Semenyo dort mehr als 50 Tore. Wieder notieren sich Scouts seinen Namen und sein Profil in ihren Notizbüchern. Darunter auch diejenigen von Bristol City, dem ersten Verein, der ihn nach einem Probetraining behält. Nach Leihgaben an Bath City (sechste Liga), Newport County (vierte Liga) und Sunderland (damals dritte Liga) schafft er schließlich den Durchbruch. Er bestreitet 125 Spiele für Bristol und kommt auf 42 Scorerpunkte. Er darf mit Ghana zur WM 2022 und einen Monat später klopft Bournemouth an seine Tür. Dort hat er sich seitdem zum Star entwickelt und es ist absolut keine Überraschung, dass Liverpool und Manchester City ihn unbedingt verpflichten wollen. Und jetzt lehnen die Scouts ihn sicherlich nicht mehr ab.